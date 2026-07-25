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Leállás jön az OTP-nél, órákig akadozhat a bankkártyás fizetés

leállás

Leállás jön az OTP-nél, órákig akadozhat a bankkártyás fizetés – mutatjuk, mikor

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Hamarosan szolgálatkiesés várható az egyik legnagyobb hazai pénzintézetnél. Mutatjuk, mire készüljenek, akik az OTP SimplePlay szolgáltatását használják.
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leállásOTPbankkártya

Pár nap múlva több órás szolgáltatáskieséssel kell számolniuk az egyik legnagyobb hazai pénzintézet, az OTP Bank ügyfeleinek. A kiesés a bankkártyás fizetéseket érinti majd. Szerencsére tervezett karbantartásról van szó, amit éjszakára ütemeztek, így csak nagyon kevesen lesznek azok, akiket ténylegesen érint majd a kiesés.

Karbantartás várható az OTP Banknál
Karbantartás várható az OTP Banknál
Fotó: Szabó Gábor / Origo

Mikor és milyen leállás lesz az OTP-nél?

A leállás tervezett időpontja 2026. július 28-án 0 óra 45 perc és 3 óra 45 perc között lesz.

Ekkor akadozhat a netes bankkártyás fizetés. A NAV üzemszünetekről tájékoztató oldala szerint ugyanis az OTP SimplePay tervezett karbantartása miatt az internetes bankkártyás fizetési (EFER VPOS) szolgáltatásban átmeneti kiesések várhatók. 

Leállás a Raiffeisen Banknál és az Erste Banknál

Itt írtunk az Erste és a Raiffeisen Bankokat érintő július végi leállásokról.

 

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