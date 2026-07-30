Paks leállása: ez várhat Magyarországra, ha kiesik az atomerőmű áramtermelése

A Paksi Atomerőmű Magyarország egyik legfontosabb energiatermelője, a hazai villamosenergia-termelés jelentős részét biztosítja. Az erőmű teljes leállása ezért olyan rendkívüli helyzetet teremtene, amelyben az import, a tartalékkapacitások és az alternatív erőművek szerepe is felértékelődne - írja a Világgazdaság.
A leállás oka a Duna történelmi mélypontot közelítő vízállása. Bár a folyóban lévő vízmennyiség önmagában elegendő lenne a blokkok hűtéséhez, a hűtőrendszer szivattyúinak szívócsonkjai jelenleg már nem tudnak megfelelően működni a túl alacsony vízszint miatt.
Paks kiesése után minden elérhető kapacitásra szükség lehet
A Paksi Atomerőmű jelenleg már csökkentett teljesítménnyel működik, a következő napokban pedig akár teljesen megszűnhet az áramtermelése. Ez jelentős kiesést jelentene, hiszen az erőmű normál működés mellett az ország villamosenergia-igényének jelentős részét fedezi.
Magyarország ugyan rendelkezik tartalékokkal, de egy ilyen helyzetben minden elérhető erőművi kapacitást mozgósítani kellene. A hazai naperőművek napközben sok energiát képesek előállítani, azonban este, amikor megszűnik a napenergia-termelés, sokkal nehezebb helyzet alakulhat ki.
A rendszerben ilyenkor fontos szerep jut a gázerőműveknek, például a Dunamenti Erőműnek, a gönyűi erőműnek vagy a csepeli gázturbinás létesítménynek. Emellett az MVM több tartalék erőművi kapacitással is rendelkezik, amelyek szükség esetén növelhetik a termelést.
Ugyanakkor nehezíti a helyzetet, hogy a rendkívüli hőség egész Európában problémákat okoz. Több ország erőművei is korlátozásokkal működnek a magas hőmérséklet és az alacsony vízállás miatt, így az importlehetőségek sem korlátlanok.
Drágulhat az áram, de a lakossági ellátás nincs veszélyben
Paks kiesése elsősorban az energiapiacon okozhat komoly változásokat. A kisebb hazai kínálat miatt emelkedhet a villamos energia ára, különösen azokban az időszakokban, amikor a naperőművek már nem termelnek.
Az energiapiaci szakértők szerint a legnagyobb kihívást az esti órák jelenthetik, amikor hirtelen megnő a kereslet, miközben a napenergia már nem áll rendelkezésre. Ilyenkor nagyobb szerep jut az importnak és a drágább termelési módoknak.
A lakosság számára azonban a piaci árak emelkedése nem jelent azonnali változást, mivel a háztartások szabályozott áron kapják az áramot. Hosszabb távon azonban az energiaköltségek növekedése közvetetten hatással lehet a gazdaság egészére.
A kormány közlése szerint az ország rendelkezik vészforgatókönyvekkel arra az esetre, ha az energiaellátásban komolyabb zavar alakulna ki. Az úgynevezett Villamosenergia-korlátozási és terhelésleállítási terv meghatározza, hogy szükség esetén mely fogyasztókat milyen sorrendben lehet korlátozni.
A létfontosságú intézmények, például a kórházak és alapvető közszolgáltatások elsőbbséget élveznek, a lakossági fogyasztók pedig csak a legvégső esetben kerülnének sorra.
A Paksi Atomerőmű közben hangsúlyozta: a blokkok biztonságos állapotban tartásához szükséges hűtés akkor is biztosítható, ha a Duna vízszintje tovább csökkenne. A termelés újraindítására akkor kerülhet sor, amikor a folyó vízállása ismét lehetővé teszi a biztonságos működést.
A jelenlegi helyzet legnagyobb kérdése az, hogy meddig tart az extrém alacsony vízállás, és mennyire lesz szükség a tartalék energiakapacitások bevonására.