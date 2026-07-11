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Parajdi Sóbánya

Fontos beruházás kezdődhet a a parajdi sóbányánál

35 perce
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A parajdi sóbánya térségében még az idén megkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok, miután az Európai Unió támogatást biztosított a romániai árvízkárok enyhítésére. A beruházás célja, hogy a jövőben megelőzhető legyen a hasonló természeti katasztrófa.
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Parajdi SóbányaárvízvédelmiErdélyEurópai Unió

A parajdi sóbánya térségében még az idén megkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok az Európai Unió szolidaritási alapjából biztosított támogatásnak köszönhetően – jelentette be Diana Buzoianu román környezetvédelmi miniszter.

parajdi sóbánya A tervek szerint védőgát, záportározó és vízelvezető rendszer épül a Korond-patakon, hogy megvédjék a parajdi sóbányát a jövőbeni áradásoktól Fotó: MW Bulvár/Szabolcs László 20250604 Parajd RomániaTermészeti katasztrófa Parajdon.fotó: Szabolcs László (SZL)MW Bulvár
A tervek szerint védőgát, záportározó és vízelvezető rendszer épül a Korond-patakon, hogy megvédjék a parajdi sóbányát a jövőbeni áradásoktól
Fotó: MW Bulvár/Szabolcs László

A tárcavezető közlése szerint az unió 14,3 millió eurót hagyott jóvá a tavalyi romániai árvízkárok helyreállítására, amelyből a parajdi beruházás mellett más árvíz sújtotta térségek is részesülnek. Hozzátette, hogy a szükséges előkészítő lépések már megtörténtek, a finanszírozás rendelkezésre áll, így a kivitelezés még az idei évben elindulhat – számolt be róla a Székelyhon.

A projekt legfontosabb eleme a Korond-patak medrének elterelése, hogy a víz a jövőben ne veszélyeztesse a sóbányát. Emellett olyan fejlesztéseket is terveznek, amelyek hosszabb távon biztonságos ivóvízellátást biztosítanak a környék településeinek.

Jelenleg több érintett település sótalanító berendezések segítségével jut ivóvízhez, azonban a kormány célja, hogy később független vízforrásból történjen az ellátás.

Három évig tarthat az építkezés

A román kormány korábban már jóváhagyta a Korond-patakon megvalósuló árvízvédelmi rendszer műszaki és gazdasági tervét. A mintegy 332 millió lejes beruházás részeként:

  • 12 méter magas védőgát épül,
  • záportározót alakítanak ki,
  • föld alatti vízelvezető csatorna készül,
  • szabályozzák és részben elterelik a Korond-patak medrét,
  • mintegy hét kilométeres mederszakaszt rendeznek.

A rendszer több mint hatmillió köbméter víz ideiglenes visszatartására lesz alkalmas, és a tervek szerint három év alatt készül el.

Az Európai Parlament további támogatást is sürget

Az Európai Parlament ezen a héten jóváhagyta a romániai árvízkárok enyhítésére szánt támogatást, valamint egy olyan módosító indítványt is elfogadott, amelyben arra kérte az Európai Bizottságot, hogy segítse a parajdi sóbánya és az érintett közösség mielőbbi újjáépítését.

Romániai európai parlamenti képviselők szerint ez további uniós források előtt is megnyithatja az utat a helyreállítási munkák finanszírozására.

 

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