Fontos beruházás kezdődhet a a parajdi sóbányánál

A parajdi sóbánya térségében még az idén megkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok az Európai Unió szolidaritási alapjából biztosított támogatásnak köszönhetően – jelentette be Diana Buzoianu román környezetvédelmi miniszter.

A tervek szerint védőgát, záportározó és vízelvezető rendszer épül a Korond-patakon, hogy megvédjék a parajdi sóbányát a jövőbeni áradásoktól

Fotó: MW Bulvár/Szabolcs László

A tárcavezető közlése szerint az unió 14,3 millió eurót hagyott jóvá a tavalyi romániai árvízkárok helyreállítására, amelyből a parajdi beruházás mellett más árvíz sújtotta térségek is részesülnek. Hozzátette, hogy a szükséges előkészítő lépések már megtörténtek, a finanszírozás rendelkezésre áll, így a kivitelezés még az idei évben elindulhat – számolt be róla a Székelyhon.

A projekt legfontosabb eleme a Korond-patak medrének elterelése, hogy a víz a jövőben ne veszélyeztesse a sóbányát. Emellett olyan fejlesztéseket is terveznek, amelyek hosszabb távon biztonságos ivóvízellátást biztosítanak a környék településeinek.

Jelenleg több érintett település sótalanító berendezések segítségével jut ivóvízhez, azonban a kormány célja, hogy később független vízforrásból történjen az ellátás.

Három évig tarthat az építkezés

A román kormány korábban már jóváhagyta a Korond-patakon megvalósuló árvízvédelmi rendszer műszaki és gazdasági tervét. A mintegy 332 millió lejes beruházás részeként:

12 méter magas védőgát épül,

záportározót alakítanak ki,

föld alatti vízelvezető csatorna készül,

szabályozzák és részben elterelik a Korond-patak medrét,

mintegy hét kilométeres mederszakaszt rendeznek.

A rendszer több mint hatmillió köbméter víz ideiglenes visszatartására lesz alkalmas, és a tervek szerint három év alatt készül el.

Az Európai Parlament további támogatást is sürget

Az Európai Parlament ezen a héten jóváhagyta a romániai árvízkárok enyhítésére szánt támogatást, valamint egy olyan módosító indítványt is elfogadott, amelyben arra kérte az Európai Bizottságot, hogy segítse a parajdi sóbánya és az érintett közösség mielőbbi újjáépítését.

Romániai európai parlamenti képviselők szerint ez további uniós források előtt is megnyithatja az utat a helyreállítási munkák finanszírozására.