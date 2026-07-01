Jó hírt kaptak a Revolut ügyfelei – elindult egy népszerű akció

Az akció a Magyarországon lakcímmel rendelkező, mintegy 2,3 millió Revolut-felhasználóra vonatkozik, függetlenül attól, hogy magyar vagy litván IBAN-számmal rendelkeznek. A kedvezmény legfeljebb két készpénzfelvételi tranzakcióra használható fel havonta.

A Revolut nyári promóciójában havi 300 ezer forintig díjmentes a belföldi készpénzfelvétel

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Hogyan működik a Revolut új kedvezménye?

A promóció kizárólag a belföldön, forintban végzett ATM-es készpénzfelvételekre érvényes. A Revolut rendszere ezeknél elsőként az extra, 300 ezer forintos promóciós keretet használja fel.

A kedvezmény:

havonta legfeljebb 300 ezer forintig használható fel;

maximum két készpénzfelvételre bontható;

kizárólag Magyarországon, forintfelvételre érvényes;

külön nyilatkozat nélkül automatikusan elérhető.

Mekkora ingyenes készpénzfelvétel jár az egyes csomagokhoz?

A promóció mellett továbbra is érvényesek az egyes előfizetési csomagok saját készpénzfelvételi keretei. A két lehetőség összeadódik.

Standard: 300 000 Ft belföldön + 75 000 Ft világszerte (összesen 375 000 Ft)

Plus: 300 000 Ft belföldön + 75 000 Ft világszerte (összesen 375 000 Ft)

Premium: 300 000 Ft belföldön + 150 000 Ft világszerte (összesen 450 000 Ft)

Metal: 300 000 Ft belföldön + 300 000 Ft világszerte (összesen 600 000 Ft)

Ultra: 300 000 Ft belföldön + 750 000 Ft világszerte (összesen 1 050 000 Ft)

A promóciós keret naptári hónapra vonatkozik, míg a csomagokhoz tartozó készpénzfelvételi limitet a Revolut gördülő havi időszak alapján számolja.

ATM-használati díj továbbra is előfordulhat

A Revolut felhívta a figyelmet arra is, hogy egyes ATM-üzemeltetők saját használati díjat számíthatnak fel. Magyarországon ilyen díjat bizonyos esetekben az OTP Bank és az Erste Bank is alkalmazhat külföldi bankkártyák – így a Revolut-kártyák – használatakor. Ez a költség nem a Revolut díja, hanem az ATM-et üzemeltető pénzintézet által meghatározott tétel.