Jó hírt kaptak a Revolut ügyfelei – elindult egy népszerű akció

Az akció a Magyarországon lakcímmel rendelkező, mintegy 2,3 millió Revolut-felhasználóra vonatkozik, függetlenül attól, hogy magyar vagy litván IBAN-számmal rendelkeznek. A kedvezmény legfeljebb két készpénzfelvételi tranzakcióra használható fel havonta.
Hogyan működik a Revolut új kedvezménye?
A promóció kizárólag a belföldön, forintban végzett ATM-es készpénzfelvételekre érvényes. A Revolut rendszere ezeknél elsőként az extra, 300 ezer forintos promóciós keretet használja fel.
A kedvezmény:
- havonta legfeljebb 300 ezer forintig használható fel;
- maximum két készpénzfelvételre bontható;
- kizárólag Magyarországon, forintfelvételre érvényes;
- külön nyilatkozat nélkül automatikusan elérhető.
Mekkora ingyenes készpénzfelvétel jár az egyes csomagokhoz?
A promóció mellett továbbra is érvényesek az egyes előfizetési csomagok saját készpénzfelvételi keretei. A két lehetőség összeadódik.
- Standard: 300 000 Ft belföldön + 75 000 Ft világszerte (összesen 375 000 Ft)
- Plus: 300 000 Ft belföldön + 75 000 Ft világszerte (összesen 375 000 Ft)
- Premium: 300 000 Ft belföldön + 150 000 Ft világszerte (összesen 450 000 Ft)
- Metal: 300 000 Ft belföldön + 300 000 Ft világszerte (összesen 600 000 Ft)
- Ultra: 300 000 Ft belföldön + 750 000 Ft világszerte (összesen 1 050 000 Ft)
A promóciós keret naptári hónapra vonatkozik, míg a csomagokhoz tartozó készpénzfelvételi limitet a Revolut gördülő havi időszak alapján számolja.
ATM-használati díj továbbra is előfordulhat
A Revolut felhívta a figyelmet arra is, hogy egyes ATM-üzemeltetők saját használati díjat számíthatnak fel. Magyarországon ilyen díjat bizonyos esetekben az OTP Bank és az Erste Bank is alkalmazhat külföldi bankkártyák – így a Revolut-kártyák – használatakor. Ez a költség nem a Revolut díja, hanem az ATM-et üzemeltető pénzintézet által meghatározott tétel.
Amennyiben valaki külföldön vesz fel készpénzt, eurót vesz fel belföldi ATM-ből, vagy már felhasználta a promóciós keretet, a rendszer a díjcsomaghoz tartozó készpénzfelvételi limitet alkalmazza. Ennek túllépése után a Revolut 2 százalékos díjat számít fel.