Lecsaptak a végrehajtók a Revolut-számlákra: elkezdték inkasszózni

Már három éve figyelmeztetett a NAV, hogy a Revolut számlák nem mentik meg az embereket a végrehajtóktól. Most pedig a magyar bírósági végrehajtók is megkezdték a Revolut-számlák inkasszózását – írta a RevB. A változás a több mint 2,3 milliós magyar lakossági ügyfélkör egy részét érintheti, elsősorban azokat, akikkel szemben jogerős követelés miatt végrehajtási eljárás folyik.

A Revolut-számlára is kivethető inkasszó

Fotó: Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP

A Revolut-számlára is kivethető inkasszó

Egy hazai végrehajtó júniusban megerősítette, hogy a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepéről már információt tudnak kérni a tartozók bankszámláinak meglétéről. Az utóbbi hetekben pedig a Revolut közösség csoportjában többen arról számoltak be, hogy számlájukat sikeresen inkasszózták. Ezt a felhasználók emailben és az alkalmazáson keresztül kapják megjegyzésként.

A Revolut tehát ebből a szempontból egyre kevésbé különbözik a hagyományos magyar bankoktól. Akinél nincs tartozás vagy végrehajtási eljárás, annak a változás nem jelent levonást vagy korlátozást. Az inkasszó nem általánosan a Revolut-felhasználókat, hanem kizárólag a végrehajtással érintett adósokat fenyegeti - írta a Vg.