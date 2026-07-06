Horrorkamion: rohadó húsokat szállítottak, magyar fogyasztókhoz tartott a veszélyes áru – képek

Hűtés nélkül szállított fagyasztott húsokat, vödrös joghurtokat és pizzafeltéteket egy teherautó, amelyet a NAV pénzügyőrei állítottak meg az M7-es autópálya balatonlellei pihenőjénél. A rakomány a fuvarokmányok szerint több magyarországi címzetthez tartott, vagyis az élelmiszerek akár fogyasztókhoz is eljuthattak volna, ha a hatóságok nem lépnek közbe.

Romlott hús tartott magyar fogyasztókhoz az M7-es autópályán – lecsapott a NAV Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Romlott húsokat szállítottak hűtés nélkül

Az ellenőrzésen kiderült, hogy a járműben nem volt hűtőberendezés, miközben hűtést igénylő élelmiszereket szállítottak benne. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal munkatársai megállapították, hogy a fagyasztott termékek hűtési lánca megszakadt, a hús már felengedett, puha és folyós volt.

Az árut ezért emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítették, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentett, így elrendelték a megsemmisítését.

A NAV ellenőrzésekor az is kiderült, hogy a 3,5 tonnás furgon 1950 kilogrammal túllépte a megengedett össztömegét. Ez már közlekedésbiztonsági kockázatot is jelentett, hiszen egy ennyire túlterhelt jármű nehezebben fékezhető és irányítható. A túlsúly miatt 780 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki – olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóközleményében.

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Lőfegyvereket és dohányterméket találtak egy buszon

Lőfegyvereket és dohánytermékeket foglaltak le egy menetrend szerinti nemzetközi buszon – közölte hétfőn a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A tájékoztatás szerint június 24-én az M5-ös autópálya balástyai lehajtójánál ellenőriztek egy koszovói autóbuszt, miután felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket hoztak be vele Magyarországra.