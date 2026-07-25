Mutatjuk, mennyit keresnek a világ legjobban fizetett focistái egyetlen perc alatt

Mesés összeggel gyarapodik minden évben Cristiano Ronaldo, valamint a többi sztárfocista vagyona. Olyan pénzeket keresnek, amiket átlagember fel sem képes fogni. Nem csak klubjuktól kapnak fizetést, de jelentős reklámszerződésekkel is rendelkeznek. Nem véletlenül: az olyan nevek, mint Lionel Messi vagy épp Kylian Mbappé már önmagában brandnek számítanak: nem egyszerű sportolók, de influenszerek és üzletemberek is. Mutatjuk, egy percre leosztva mennyit keresnek a legnagyobb focisztárok!

Cristiano Ronaldo a világ legjobban fizetett focistája

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

1. Cristiano Ronaldo

A világ legjobban kereső focistája éves szinten a játékáért, valamint az egyéb megjelenéseiért, reklámokért, miegyebekért összesen 280 millió dollárt, azaz nagyjából 89,3 milliárd forintot keres. Ez percenként közel 170 ezer forintot jelent!

Messi sem panaszkodhat a fizetésére

Fotó: WALEED IBRAHIM / NurPhoto

2. Lionel Messi

Az argentin világbajnok reklám- és szponzori szerződései komoly összetevőt jelentenek, hiszen olyan brandekkel dolgozik együtt, mint az Adidas vagy a Mastercard. Ezekkel együtt évente 130 millió dollárt, azaz 41,5 milliárd forintot keres. Ez percenként közel 79 ezer forint.

Karim Benzema a bronzérmes a kereseti listán

Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

3. Karim Benzema

A szaúdi bajnokságban játszó francia labdarúgó éves bevétele nagyjából 104 millió dollár, azaz 33,2 milliárd forint. Ez percenként 63 ezer forintot jelent nagyjából.

Kylian Mbappé és Erling Haaland sem panaszkodhat Ugyan a francia illetve norvég válogatott labdarúgója lecsúszott a dobogóról, de azért nekik is szépen csurran-cseppen. Mbappé éves keresete 95 millió dollár (30,3 milliárd Ft), ami percenként közel 58 ezer forintot jelent, míg Haaland éves 80 millió dollárja (25,5 milliárd Ft) egy percre lebontva több mint 48 ezer forintot ad ki - írja a Glamour.

Mennyit keresnek a legjobban fizetett magyar focisták?

Természetesen a legismertebb magyar játékosok még messze nincsenek világszinten a kereseti topban, de azért így sem lehet okuk panaszra. Itt a top magyar focisták keresetéről írtunk, itt pedig Szoboszlai lehetséges fizetésemeléséről a Vörösöknél.