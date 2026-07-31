Jelentős korlátozást jelentett be a gödi Samsung a kánikula miatt

A Samsung SDI gödi gyára az ellátási nehézségek miatt jelentősen mérsékelte víz- és áramfelhasználását.
A Samsung SDI gödi gyára a rendkívüli időjárási körülmények, valamint az ezekhez kapcsolódó áram- és ivóvízellátási nehézségek miatt csökkentette fogyasztását – közölte a vállalat.
A tájékoztatás szerint a gyár 50 százalékkal mérsékelte az ivóvíz-felhasználását, az elektromos áram fogyasztását pedig a kritikus időszakban 10 százalékkal csökkentette.
A vállalat közölte, hogy vizsgálja a fogyasztás további mérséklésének lehetőségeit is. Emellett folyamatos kapcsolatban áll az áram- és vízszolgáltatókkal.
A Samsung SDI az intézkedéseket mindaddig fenntartja, amíg az ellátási helyzet nem stabilizálódik.
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