Nagy bajban a debreceni Semcorp: teljes tiltást rendelt el a hatóság

Súlyos tűzvédelmi hiányosságok miatt teljes működési tiltást rendelt el a hatóság a Semcorp debreceni üzemében. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes telephelyén, és hárommillió forintos tűzvédelmi bírságot is kiszabott.

A Semcorp működését korábban egy alkalommal már felfüggesztette a környezetvédelmi hatóság

Fotó: Semcorp Hungary

Semcorp-ügy: egyre nagyobb a feszültség Debrecen és a gyár között

Az ügynek már komoly előzménye volt. Korábban Papp László (Debrecen polgármestere) arról beszélt, hogy a Semcorp elvesztette az önkormányzat bizalmát, ezért távozásra szólította fel a céget.

A városvezető akkor azt közölte, hogy Debrecen a jövőben nem támogatja a vállalat további fejlesztéseit, miután a hatóságok környezetszennyezést állapítottak meg a Semcorp debreceni telephelyén. A mostani döntés azonban már nem környezetvédelmi, hanem tűzvédelmi okok miatt született.

Már nemcsak a gyártást állították le

A gyár működését június 24-én már felfüggesztették, de az a döntés nem vonatkozott minden tevékenységre: például karbantartást még végezhettek a telephelyen.

A tűzvédelmi hatóság mostani határozata ennél jóval szigorúbb, mert már a gyártáson túl az üzemeltetést, a takarítást és a tárolást is megtiltja.

A tűzoltó berendezéssel is gond volt

A hatósági ellenőrzések szerint több olyan szabálytalanságot találtak, amelyek miatt nem garantált a személy- és vagyonbiztonság. Üzemképtelen volt a beépített tűzoltó berendezés működését biztosító szivattyú, gond volt egyes érzékelők környezetében, és a habbal oltó sprinklerberendezés vízellátása sem volt folyamatosan biztosított.

A tiltás addig marad érvényben, amíg a telephelyen működő habbal oltó tűzoltó berendezés folyamatos és üzemszerű működését nem garantálják – írja a HAON.