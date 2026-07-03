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vállalat

Nagy bajban a debreceni Semcorp: teljes tiltást rendelt el a hatóság

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Újabb fordulat a környezetszennyező gyár ügyében. Teljes hatósági tiltást rendeltek el a Semcorp debreceni gyárában, miután súlyos tűzvédelmi hiányosságokat találtak az üzemben. A cég korábban már a környezetszennyezés miatt is konfliktusba került Debrecennel, Papp László polgármester pedig azt közölte, hogy a vállalat elvesztette az önkormányzat bizalmát.
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vállalatsemcorpdebrecenPapp László (Fidesz)gyárhatóság

Súlyos tűzvédelmi hiányosságok miatt teljes működési tiltást rendelt el a hatóság a Semcorp debreceni üzemében. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a kínai vállalat teljes telephelyén, és hárommillió forintos tűzvédelmi bírságot is kiszabott.

A Semcorp működését korábban egy alkalommal már felfüggesztette a környezetvédelmi hatóság
A Semcorp működését korábban egy alkalommal már felfüggesztette a környezetvédelmi hatóság
Fotó: Semcorp Hungary

Semcorp-ügy: egyre nagyobb a feszültség Debrecen és a gyár között

Az ügynek már komoly előzménye volt. Korábban Papp László (Debrecen polgármestere) arról beszélt, hogy a Semcorp elvesztette az önkormányzat bizalmát, ezért távozásra szólította fel a céget.

A városvezető akkor azt közölte, hogy Debrecen a jövőben nem támogatja a vállalat további fejlesztéseit, miután a hatóságok környezetszennyezést állapítottak meg a Semcorp debreceni telephelyén. A mostani döntés azonban már nem környezetvédelmi, hanem tűzvédelmi okok miatt született.

Már nemcsak a gyártást állították le

A gyár működését június 24-én már felfüggesztették, de az a döntés nem vonatkozott minden tevékenységre: például karbantartást még végezhettek a telephelyen. 

A tűzvédelmi hatóság mostani határozata ennél jóval szigorúbb, mert már a gyártáson túl az üzemeltetést, a takarítást és a tárolást is megtiltja.

A tűzoltó berendezéssel is gond volt

A hatósági ellenőrzések szerint több olyan szabálytalanságot találtak, amelyek miatt nem garantált a személy- és vagyonbiztonság. Üzemképtelen volt a beépített tűzoltó berendezés működését biztosító szivattyú, gond volt egyes érzékelők környezetében, és a habbal oltó sprinklerberendezés vízellátása sem volt folyamatosan biztosított.

A tiltás addig marad érvényben, amíg a telephelyen működő habbal oltó tűzoltó berendezés folyamatos és üzemszerű működését nem garantálják – írja a HAON.

 

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