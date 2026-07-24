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Suzuki

A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomban

30 perce
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A japán autóipari óriás 76 milliárd forintos beruházást tervez esztergomi gyárában, amely az elektromos járművek és az akkumulátorcsomagok gyártását is érinti. Kapitány István szerint a Suzuki fejlesztésének célja, hogy több magyar beszállító, mérnök és kutatás-fejlesztési együttműködés kapcsolódjon a termeléshez.
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SuzukiKapitány IstvánOrbán ViktorautóiparfejlesztésEsztergomMagyar Péterakkumulátor

Kapitány István Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Toshihiro Suzukit, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatóját. A találkozón a japán autógyártó magyarországi terveiről, valamint az esztergomi üzem előtt álló jelentős fejlesztésről egyeztettek.

Suzuki
Kapitány István és Magyar Péter közösen fogadta Toshihiro Suzukit (Forrás: Facebook/Kapitány István)

Több magyar tudást és magasabb hozzáadott értéket várnak

A Suzuki esztergomi gyára közel 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90 százaléka pedig külföldi piacokra kerül. 

A vállalat most 76 milliárd forintos fejlesztésre készül, amely az elektromos járművek és az akkumulátorcsomagok gyártását is érinti.

Kapitány István szerint a beruházásnak több magyar beszállítót és mérnököt kell bevonnia, emellett erősítenie kell a hazai kutatás-fejlesztést és az egyetemekkel kialakított együttműködést. Hangsúlyozta, hogy mindezt a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett kívánják megvalósítani. Kapitány István bejegyzésével odaszúrt az előző kormánynak:

Magyarország nem egyszerűen összeszerelő üzemeket akar, hanem tudást, technológiát és magasabb magyar hozzáadott értéket” 

Orbán Viktor a Suzuki globális elnökével tárgyalt az autóipar jövőjéről

 

Orbán Viktorral is tárgyalt a Suzuki

A Fidesz elnöke csütörtökön, a párt székházában fogadta Toshihiro Suzukit és a japán vállalat delegációját.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatójának tájékoztatása szerint a felek a világgazdaság helyzetéről, az autóipar jövőbeni kilátásairól, valamint az ágazat előtt álló változásokról egyeztettek. 

Orbán Viktor és Toshihiro Suzuki korábban is tárgyalt egymással: legutóbbi találkozójukra 2025 májusában, a Karmelita kolostorban került sor.

A japán vállalat több mint három évtizede van jelen Magyarországon. Magyarországi érdekeltségét 1991-ben alapította meg, az esztergomi gyárban pedig 1992-ben indult el a sorozatgyártás.

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