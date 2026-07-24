A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomban

Kapitány István Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Toshihiro Suzukit, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatóját. A találkozón a japán autógyártó magyarországi terveiről, valamint az esztergomi üzem előtt álló jelentős fejlesztésről egyeztettek.

Kapitány István és Magyar Péter közösen fogadta Toshihiro Suzukit (Forrás: Facebook/Kapitány István)

Több magyar tudást és magasabb hozzáadott értéket várnak

A Suzuki esztergomi gyára közel 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90 százaléka pedig külföldi piacokra kerül.

A vállalat most 76 milliárd forintos fejlesztésre készül, amely az elektromos járművek és az akkumulátorcsomagok gyártását is érinti.

Kapitány István szerint a beruházásnak több magyar beszállítót és mérnököt kell bevonnia, emellett erősítenie kell a hazai kutatás-fejlesztést és az egyetemekkel kialakított együttműködést. Hangsúlyozta, hogy mindezt a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett kívánják megvalósítani. Kapitány István bejegyzésével odaszúrt az előző kormánynak: