A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomban

Kapitány István Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Toshihiro Suzukit, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatóját. A találkozón a japán autógyártó magyarországi terveiről, valamint az esztergomi üzem előtt álló jelentős fejlesztésről egyeztettek.
Több magyar tudást és magasabb hozzáadott értéket várnak
A Suzuki esztergomi gyára közel 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90 százaléka pedig külföldi piacokra kerül.
A vállalat most 76 milliárd forintos fejlesztésre készül, amely az elektromos járművek és az akkumulátorcsomagok gyártását is érinti.
Kapitány István szerint a beruházásnak több magyar beszállítót és mérnököt kell bevonnia, emellett erősítenie kell a hazai kutatás-fejlesztést és az egyetemekkel kialakított együttműködést. Hangsúlyozta, hogy mindezt a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett kívánják megvalósítani. Kapitány István bejegyzésével odaszúrt az előző kormánynak:
Magyarország nem egyszerűen összeszerelő üzemeket akar, hanem tudást, technológiát és magasabb magyar hozzáadott értéket”
Orbán Viktorral is tárgyalt a Suzuki
A Fidesz elnöke csütörtökön, a párt székházában fogadta Toshihiro Suzukit és a japán vállalat delegációját.
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatójának tájékoztatása szerint a felek a világgazdaság helyzetéről, az autóipar jövőbeni kilátásairól, valamint az ágazat előtt álló változásokról egyeztettek.
Orbán Viktor és Toshihiro Suzuki korábban is tárgyalt egymással: legutóbbi találkozójukra 2025 májusában, a Karmelita kolostorban került sor.
A japán vállalat több mint három évtizede van jelen Magyarországon. Magyarországi érdekeltségét 1991-ben alapította meg, az esztergomi gyárban pedig 1992-ben indult el a sorozatgyártás.