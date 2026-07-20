Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu, több mint 1,3 milliárd forintot fizet a cég

A cég 2000 forintot fizet minden magyar vásárlóknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban.

Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu

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Az érintett fogyasztók ezekben a napokban emailben kapnak értesítést.

A Gazdasági Versenyhivatal 2026 április végén zárta le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során feltárta, hogy a Temu üzemeltetője

áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását;

nem tudta igazolni az „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek;

olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében árkedvezmény valójában nem volt elérhető;

olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék;

megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.

A Temu elismerte a jogsértéseket

A Temu-t működtető Whaleco az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.

A vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi compliance program kialakítását vállalta, illetve vállalta azt is, hogy

2000 Ft pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban.

Az érintett fogyasztók ezekben a napokban e-mailben kapnak egy dedikált aktiváló linket, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges információkat. Amennyiben a fogyasztóknak kifizetett és a GVH felé igazolt visszafizetés nem éri el a 882 millió Ft-ot, a Temu-t működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe – írja a GVH.

Illusztráció

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A GVH Versenytanácsa április végén további 437 millió Ft bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét, amit a cég már be is fizetett a magyar központi költségvetésbe. A kötelezően előírt vállalások (compliance program, fogyasztók kompenzálása) pontos végrehajtását a GVH utóvizsgálat keretében ellenőrzi majd.