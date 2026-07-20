Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu, több mint 1,3 milliárd forintot fizet a cég

A cég 2000 forintot fizet minden magyar vásárlóknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban.
Az érintett fogyasztók ezekben a napokban emailben kapnak értesítést.
A Gazdasági Versenyhivatal 2026 április végén zárta le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során feltárta, hogy a Temu üzemeltetője
- áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását;
- nem tudta igazolni az „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek;
- olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében árkedvezmény valójában nem volt elérhető;
- olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék;
- megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.
A Temu elismerte a jogsértéseket
A Temu-t működtető Whaleco az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.
A vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi compliance program kialakítását vállalta, illetve vállalta azt is, hogy
2000 Ft pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban.
Az érintett fogyasztók ezekben a napokban e-mailben kapnak egy dedikált aktiváló linket, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges információkat. Amennyiben a fogyasztóknak kifizetett és a GVH felé igazolt visszafizetés nem éri el a 882 millió Ft-ot, a Temu-t működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe – írja a GVH.
A GVH Versenytanácsa április végén további 437 millió Ft bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét, amit a cég már be is fizetett a magyar központi költségvetésbe. A kötelezően előírt vállalások (compliance program, fogyasztók kompenzálása) pontos végrehajtását a GVH utóvizsgálat keretében ellenőrzi majd.
Korábban más online piactereket is megbüntettek
A Wish 2023 februárjában mintegy 100-150 ezer fogyasztó pénzügyi kompenzálását vállalta összesen mintegy 150-225 millió forint értékben. Az About You üzemetetője több mint egymilliárd forintot fizetett a magyaroknak a GVH eljárásnak eredményeként. Az Answear és a CCC esetében a platformok árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatát érdemben javító kötelezettségvállalásokkal zárta le az eljárásait a magyar versenyhatóság, az Allegro-ra pedig június végén 42,5 millió forintos bírságot szabott ki.
2026-ban a GVH már több mint 1,5 milliárd forintot hozott a magyar központi költségvetésnek,
2020 áprilisa óta pedig több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt ért el a magyar fogyasztók számára.
Hiába a Temu-vám, az EU továbbra is belefullad a filléres kínai termékekbe
Az Európai Unió új vámrendelete a hónap elején életbe lépett, célja, hogy a Kínából származó csomagok mennyiségét visszaszorítsa. Bár a rendelet főleg a Temu hatalmas európai térnyerése miatt született, az Origónak nyilatkozó közgazdászprofesszor szerint ennél több van a háttérben. Lentner Csaba rámutatott, a legfőbb gond azzal van, hogy az EU-nak árukereskedelmi deficitje van Kínával szemben.