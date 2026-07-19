Hiába a Temu-vám, az EU továbbra is belefullad a filléres kínai termékekbe

Súlyos problémák vannak a kínai-EU külgazdasági kapcsolatokban, amelyek áthidalására az unió „felszíni” intézkedésekkel próbál reagálni – hívta fel a figyelmet Lentner Csaba, akit az EU új – főleg a Temuval szemben hozott – vámrendeletével kapcsolatban kérdeztünk. Az Origónak nyilatkozó közgazdászprofesszor jelezte: az Európai Unió kárára drasztikusan növekvő és strukturálissá váló egyensúlyhiány tapasztalható hosszú ideje. A 2025-ös évben az EU árukereskedelmi deficitje Kínával szemben elérte a 360 milliárd eurót, ami úgy adódott, hogy az uniós import 560 milliárd eurót tett ki, míg az export mindössze 200 milliárdot.

A vámrendelet után sem hagyhat alább az emberek rendelési kedve a Temuról Fotó: Mirkó István

A 2026-os év adatai még lehangolóbbak, az első negyedévben a deficit már elérte 98 milliárd eurót,

ami azt jelenti, hogy az unió kereskedelmi egyenlege napi 1 milliárd eurós hiányt mutat Kínával szemben

– emelte ki a közgazdász. Rámutatott: ez azt jelenti, hogy egyre jobban csökken a Kínában eladható EU-s termékek mértéke.

A tendencia mérséklésére az unió vezetése új vámszabályokat alkotott, amelyek július elsején léptek életbe. Ez alapján az EU-n kívüli online áruházakból, például a Temuról rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő termékekre termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, ha valaki egy telefontokot és egy kanálkészletet rendel a kínai online áruházból, akkor összesen 6 eurót kell fizetnie, míg aki 4 hűtőmágnest annak összesen 3 eurót. A Brüsszeli vezetés szerint ez az intézkedés hozzájárul, hogy az uniós vállalkozások tisztességes feltételek mellett folytathassák tevékenységüket.

A közgazdászprofesszor szerint a brüsszeli adminisztráció minden eszközt megragadva mérsékelni kívánja a kínai behozatalt, ám a 3 eurós termék kategóriánkénti vám bevezetése egy megkésett intézkedés, csupán tűzoltás.

Az intézkedés nagyságrendileg elenyésző, nem alkalmas arra, hogy a 2026-os évre prognosztizálható közel félezer milliárd eurós deficit kialakulását meggátolja. Későn kapott észbe az EU vezetése – ette hozzá.

A Temu termékei továbbra is elözönölhetik Európát

Az EU új vámrendelete kiválthat egyfajta protekcionista hatást, azonban a problémák összetettebbek. A fizetési és kereskedelmi mérleg jelentős mértékű eltolódása mögött összetett makrogazdasági és iparpolitikai okok állnak, mint például a Kínai ipari túlkapacitás és állami támogatások rendszere, amelyben Peking masszív állami szubvenciókkal támogatja a hazai stratégiai ágazatokat. Mivel a kínai belső fogyasztás gyenge, a túltermelést rendkívül olcsón az európai piacokon helyezik el – magyarázta Lentner Csaba.