Visszahívják a népszerű édességet, amely akár az ön polcán is ott lehet

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján romlást tapasztaltak Dél-Koreából származó, különböző ízesítésű rizssütemények (topokki) esetében. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
Romlásveszély miatt hívták vissza az alábbi termékeket
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomon követi.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
1. Termék megnevezése: Ricecake Cup Carbo
• Márka: Yopokki
• Kiszerelés: 120 g
• Minőségmegőrzési idő: 2026.12.18
2. Termék megnevezése: Ricecake Cup Cheese
• Márka: Yopokki
• Kiszerelés: 120 g
• Minőségmegőrzési idő: 2026.12.18
• Beszállító: Young Poong Co., Ltd. (Dél-Korea)
• Importőr: Herman Kuijper BV (Hollandia)
Termékvisszahívás oka: romlásveszély
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, amennyiben valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt semmi esetre se fogyassza el!