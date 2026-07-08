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termék

Visszahívják a népszerű édességet, amely akár az ön polcán is ott lehet

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Egy holland importőrön keresztül érkezett Magyarországra egy népszerű édesség. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal megtette a szükséges lépéseket a termék visszahívása érdekében.
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terméktermékvisszahívásNemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján romlást tapasztaltak Dél-Koreából származó, különböző ízesítésű rizssütemények (topokki) esetében. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Romlásveszély miatt hívták vissza ezeket a termékeket / Fotó:  Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 

Romlásveszély miatt hívták vissza az alábbi termékeket

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

 

1. Termék megnevezése: Ricecake Cup Carbo

• Márka: Yopokki

• Kiszerelés: 120 g

• Minőségmegőrzési idő: 2026.12.18

 

2. Termék megnevezése: Ricecake Cup Cheese

• Márka: Yopokki

• Kiszerelés: 120 g

• Minőségmegőrzési idő: 2026.12.18

• Beszállító: Young Poong Co., Ltd. (Dél-Korea)

• Importőr: Herman Kuijper BV (Hollandia)

 

Termékvisszahívás oka: romlásveszély

 

 A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, amennyiben valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt semmi esetre se fogyassza el!

 

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