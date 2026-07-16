Az ön polcán is ott lehet: szalmonella-fertőzés veszélye miatt visszahívtak egy népszerű instant ételt

Országos termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Reeva márkájú instant levesekre és instant tésztalevesekre. A döntés azért született meg, mert Magyarországot is elérte az a több európai országot érintő szalmonella-járvány, amelyet a hatóságok a Reeva termékeivel hoznak összefüggésbe.

Azonnali termékvisszahívást rendeltek el Fotó: NKFH (illusztráció)

Az NKFH közlése szerint már Magyarországon is azonosítottak egy olyan szalmonellafertőzést, amely epidemiológiai és laboratóriumi vizsgálatok alapján kapcsolatba hozható a járvánnyal.

Emellett több hazai üzletből származó Reeva-termékben is kimutatták a szalmonella baktérium jelenlétét, ezért nem csupán egy-egy gyártási tételt, hanem valamennyi ízesítésű és kiszerelésű terméket kivonták a forgalomból.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint a járvány 14 európai országban már 106 igazolt megbetegedést okozott, a betegek közel fele kórházi kezelésre szorult. Az érintettek között sok a gyermek és a fiatal felnőtt.

A hatóság arra figyelmeztet, hogy a hosszú eltarthatóság miatt az érintett termékek még mindig sok háztartásban megtalálhatók. A fogyasztókat arra kérik, hogy semmiképpen ne fogyasszák el a Reeva márkájú instant leveseket és tésztákat, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol a vételárat visszatérítik. Az NKFH azt is hangsúlyozza, hogy az otthoni forró vizes elkészítés nem garantálja a szalmonella baktérium elpusztítását.

A szalmonellafertőzés leggyakoribb tünetei a hasmenés, hasi görcsök, láz, hányinger és hányás. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandós nők és a legyengült immunrendszerű emberek.