A Tesco kivonulhat Magyarországról - megszólalt az üzletlánc

A Tesco közép- és kelet-európai üzletágának jövőjéről írt a Financial Times. A lap értesülése szerint a brit kiskereskedelmi vállalat pénzügyi tanácsadók bevonásával vizsgálja a magyarországi, csehországi és szlovákiai érdekeltségeit érintő lehetséges stratégiai lépéseket, amelyek között az értékesítés lehetősége is szerepel.

A Tesco magyarországi üzletágának jövőjéről egyelőre nincs hivatalos döntés

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mit jelenthet a Tesco számára a lehetséges döntés?

A Tesco 1995 óta van jelen Magyarországon, és az elmúlt években több nemzetközi érdekeltségétől is megvált. Amennyiben a közép-európai üzletág értékesítése is megvalósulna, a vállalat gyakorlatilag az Egyesült Királyságra és Írországra összpontosítaná működését – írja a VG.

Az érintett régiós üzletág több mint 22 ezer embert foglalkoztat, ezért egy esetleges tranzakció jelentős hatással lehetne a térség kiskereskedelmi piacára.

A Financial Times megkeresésére a Tesco nem erősítette meg a sajtóértesüléseket. A vállalat közlése szerint piaci pletykákat és találgatásokat nem kommentál.

Egyelőre tehát nincs hivatalos bejelentés a magyarországi működés jövőjéről, a megjelent információk sajtóértesüléseken alapulnak.