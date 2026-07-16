A Tesco kivonulása kapcsán újabb kérdések merültek fel, miközben Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója egy közel egymilliárd forintból felújított budaörsi hipermarket átadásán beszélt a vállalat magyarországi fejlesztéseiről. Az Index a helyszínen a közép-európai üzletágak esetleges értékesítéséről szóló hírekre is rákérdezett.

A Tesco kivonulása is felmerült a régiós üzletágak felülvizsgálata során. A vezérigazgató nem cáfolta a híreket, miközben új áruházat adtak át (illusztráció)

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Megszólalt a Tesco vezérigazgatója az üzletlánc kivonulásáról szóló hírekről

Pálinkás Zsolt, a Tesco vezérigazgatója a budaörsi hipermarket felújított épületének átadásán beszélt a vállalat terveiről. Az Index a helyszínen kérdezte a cégvezetőt azokról a nemzetközi sajtóhírekről is, amelyek szerint a Tesco értékesítheti magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágát.

Nem cáfolta a kivonulásról szóló híreket a Tesco vezérigazgatója

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy sajtóértesülések szerint a Tesco stratégiai felülvizsgálatot végzett közép-európai érdekeltségeivel kapcsolatban. Ennek részeként a régiós üzletágak eladása is felmerülhetett.

Pálinkás Zsolt az Index kérdésére nem cáfolta a kivonulás lehetőségét. A vezérigazgató mindössze annyit közölt, hogy a vállalat nem kommentálja a piaci pletykákat.

Közel egymilliárd forintból újult meg az áruház

A budaörsi hipermarketet közel egymilliárd forintos beruházással alakították át. Az üzlet brit mintára készült dizájnt, új hűtőrendszert, átalakított frissáru-részleget és mobiltelefonról használható scanner shopping rendszert kapott.

Pálinkás Zsolt arról is beszélt, hogy a Tesco az elmúlt évben 14 áruházat újított fel, és három új boltot nyitott Magyarországon. A vállalat további üzletfejlesztéseket tervez, emellett bővítené a Premier néven elindított franchise-hálózatát is.