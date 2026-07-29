Megszületett a döntés: jelentősen csökken a tűzifa áfája

Fontos bejelentés érkezett: ősztől jelentősen csökken a tűzifa ára az arra kiszabott ÁFA csökkentése miatt.

Csökken a tűzifa általános forgalmi adója

Fotó: Unsplash

Kármán András jelentette be a tűzifa árának csökkenését

Közösségi oldalán, Facebook-posztban jelentette be Kármán András pénzügyminiszter az ÁFA-csökkentést.

"A jelenlegi 27-ről 5 százalékra fogja csökkenteni a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Jelenleg másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormányzat rezsicsökkentő politikájának mégsem volt része az ő hatékony és általános támogatásuk. Az érintett háztartások kimaradtak az áram- vagy gázfogyasztáson alapuló támogatásokból. Néha hirdettek kormányzati vagy önkormányzati programokat, az önkormányzatok pedig pályázhattak a Belügyminisztériumnál a rászoruló családok támogatására, de az eljárás bonyolult és hosszadalmas volt. Sok kritika érte a rendszert, mert a támogatás vagy egyáltalán nem jutott el az érintettekhez, vagy túl későn. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27 százalékos áfát 5 százalékra csökkenti ősztől. A döntés megszületett, a részletekről később számolunk be" - írta bejegyzésében.