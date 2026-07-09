Újabb sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre a nemzetközi piacon az MBH Bank

Folytatódik az MBH Bank nemzetközi kötvénykibocsátási programja. A pénzintézet ezúttal újabb 500 millió euró össznévértékű, úgynevezett MREL-képes kötvény kibocsátásáról döntött, miután a tranzakciót jelentős nemzetközi befektetői érdeklődés kísérte. A keresletet jól mutatja, hogy az ajánlatok volumene közel két és félszeresen meghaladta a felkínált mennyiséget.

Fotó: Vogt Gergely / MW

A 6 éves futamidejű, 5 év után visszahívható értékpapírok kibocsátására 2026. július 16-ai értéknappal kerül sor. A tranzakció lebonyolításában forgalmazóként az MBH Befektetési Bank is részt vett.

A mostani ügylettel együtt az MBH Csoport az idei évben már összesen 1,5 milliárd euró értékben hajtott végre kötvénykibocsátásokat a nemzetközi piacokon, míg az elmúlt éveket tekintve a nemzetközi EMTN program keretében kibocsátott MREL-kötvények összege már megközelíti a 2,5 milliárd eurót. A bank közleménye szerint a sikeres értékesítések egyrészt biztosítják a szabályozói megfelelést, másrészt jelzik a csoport fundamentumai iránti tőkepiaci bizalmat.

A nemzetközi kötvénykibocsátások több szempontból is nagy jelentőséggel bírnak az MBH Bank stratégiájában: biztosítják a szabályozói megfelelést, erősítik a nemzetközi piaci jelenlétet, és támogatják a növekedési tervek finanszírozását – mutatta be a hátteret Dr. Barna Zsolt.

Az MBH Bank elnök-vezérigazgatója kiemelte: az idei kibocsátások fontos pozitív visszajelzést adnak a bank teljesítményéről és nemzetközi megítéléséről. Hozzátette, hogy a mostani tranzakció a kedvezőtlen nemzetközi gazdasági és politikai körülmények ellenére is sikeresen zárult, ami megerősíti a hitelintézet iránti külföldi befektetői bizalmat.