Friss magyar kutatás: védelmet ígérnek, de sok UV-szűrős gyerekpóló semmit sem ér

UV-szűrős gyerekpólók vizsgálata során meglepő eredményre jutott a Tudatos Vásárlók Egyesülete: a laborban tesztelt termékek jelentős része nem biztosította a címkéjén feltüntetett UV-védelmet. A vizsgálat szerint több gyermekeknek készült ruhában egészségre kockázatos vegyi anyagokat is kimutattak, miközben egy hagyományos pamutpóló bizonyos körülmények között hasonló védelmet nyújthat.
A nyári hónapokban különösen fontos a megfelelő UV-védelem, hiszen a gyermekek bőre érzékenyebb, és a hosszabb szabadtéri programok, strandolás vagy vízi játékok során fokozottan ki vannak téve a napsugárzásnak. A naptej rendszeres újrakenése azonban sok esetben nehezen megoldható, ezért sok szülő választ UV-szűrős ruházatot.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 20, gyermekek számára készült UV-szűrős pólót vizsgált független laboratóriumban. A teszt során ellenőrizték a ruhák védelmi képességét száraz és nedves állapotban, valamint azt is, hogy tartalmaznak-e káros vegyi anyagokat.
UV-szűrős gyerekpólók: több póló kevesebbet tudott, mint amit ígért
A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása szerint a tesztelt UV-szűrős gyerekpólók közel fele nem érte el a megfelelő védelmi szintet, vagy elmaradt a gyártó által feltüntetett értékektől.
A fogyasztóvédők szerint ez azért problémás, mert a vásárlók kifejezetten a nap elleni védelem miatt választják ezeket a termékeket. A laboreredmények alapján azonban az ár nem jelentett garanciát a jobb minőségre.
A legjobban teljesítő termékek között több kedvezőbb árú darab is szerepelt. A maximális pontszámot elérő első három póló között például két Lidlben kapható termék is helyet kapott. A legmagasabb pontszámot elérő Lindex póló és a harmadik helyezett Lidl-termék között ugyanakkor több mint négyszeres árkülönbség volt.
A vizsgálat azt is megmutatta, hogy a drágább márkák sem feltétlenül nyújtanak jobb védelmet: az O’Neill és a Decathlon pólói hasonló eredményt értek el, miközben jelentős árkülönbség volt közöttük.
Káros anyagokat is találtak a gyerekruhákban
A laborvizsgálatok során a 20 termékből 12 esetében mutattak ki biszfenolokat. Bár a legismertebb ilyen vegyület, a BPA mennyisége nem volt kiugró, több esetben annak helyettesítői, a BPS és a BPF is jelen voltak.
Ezek az anyagok kutatások szerint hormonrendszert befolyásoló hatással rendelkezhetnek, ezért különösen gyermekek esetében jelenthetnek kockázatot.
Pozitív eredmény ugyanakkor, hogy a vizsgált pólókban nem találtak formaldehidet vagy tiltott színezékeket.
A szakértők szerint a megfelelő napvédelem több módszer kombinációjából áll: a magas faktorszámú naptej mellett a ruházat esetében az UPF-érték mutatja meg, hogy az anyag mennyire képes kiszűrni az UV-sugárzást. Gyermekek számára legalább UPF 40-es, ideális esetben UPF 50-es ruházat ajánlott.
A pamutpóló is meglepően jól teljesíthet
A teszt egyik legérdekesebb eredménye, hogy a hagyományos pamutruházat – különösen a sötétebb színű darabok – bizonyos helyzetekben hasonló UV-védelmet biztosíthat, mint a kifejezetten UV-szűrősnek hirdetett pólók.
Ez azt jelenti, hogy nem kizárólag a termék megnevezése vagy ára alapján lehet megítélni egy ruhadarab védelmi képességét.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete közben külön vizsgálatban a gyermekeknek szánt naptejek összetevőit is elemezte. A szervezet szerint több fényvédő termékben olyan összetevőket találtak, amelyek egészségügyi vagy környezeti szempontból aggályosak lehetnek.
A fogyasztóvédők szerint a gyermekek védelme érdekében fontos, hogy a ruházat és a fényvédő készítmények kiválasztásánál is tudatos döntést hozzanak a szülők.