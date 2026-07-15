Friss magyar kutatás: védelmet ígérnek, de sok UV-szűrős gyerekpóló semmit sem ér

UV-szűrős gyerekpólók vizsgálata során meglepő eredményre jutott a Tudatos Vásárlók Egyesülete: a laborban tesztelt termékek jelentős része nem biztosította a címkéjén feltüntetett UV-védelmet. A vizsgálat szerint több gyermekeknek készült ruhában egészségre kockázatos vegyi anyagokat is kimutattak, miközben egy hagyományos pamutpóló bizonyos körülmények között hasonló védelmet nyújthat.

UV-szűrős gyerekpólók tesztje: több termék nem véd megfelelően

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A nyári hónapokban különösen fontos a megfelelő UV-védelem, hiszen a gyermekek bőre érzékenyebb, és a hosszabb szabadtéri programok, strandolás vagy vízi játékok során fokozottan ki vannak téve a napsugárzásnak. A naptej rendszeres újrakenése azonban sok esetben nehezen megoldható, ezért sok szülő választ UV-szűrős ruházatot.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 20, gyermekek számára készült UV-szűrős pólót vizsgált független laboratóriumban. A teszt során ellenőrizték a ruhák védelmi képességét száraz és nedves állapotban, valamint azt is, hogy tartalmaznak-e káros vegyi anyagokat.

UV-szűrős gyerekpólók: több póló kevesebbet tudott, mint amit ígért

A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása szerint a tesztelt UV-szűrős gyerekpólók közel fele nem érte el a megfelelő védelmi szintet, vagy elmaradt a gyártó által feltüntetett értékektől.

A fogyasztóvédők szerint ez azért problémás, mert a vásárlók kifejezetten a nap elleni védelem miatt választják ezeket a termékeket. A laboreredmények alapján azonban az ár nem jelentett garanciát a jobb minőségre.

A legjobban teljesítő termékek között több kedvezőbb árú darab is szerepelt. A maximális pontszámot elérő első három póló között például két Lidlben kapható termék is helyet kapott. A legmagasabb pontszámot elérő Lindex póló és a harmadik helyezett Lidl-termék között ugyanakkor több mint négyszeres árkülönbség volt.

A vizsgálat azt is megmutatta, hogy a drágább márkák sem feltétlenül nyújtanak jobb védelmet: az O’Neill és a Decathlon pólói hasonló eredményt értek el, miközben jelentős árkülönbség volt közöttük.

Káros anyagokat is találtak a gyerekruhákban

A laborvizsgálatok során a 20 termékből 12 esetében mutattak ki biszfenolokat. Bár a legismertebb ilyen vegyület, a BPA mennyisége nem volt kiugró, több esetben annak helyettesítői, a BPS és a BPF is jelen voltak.

Ezek az anyagok kutatások szerint hormonrendszert befolyásoló hatással rendelkezhetnek, ezért különösen gyermekek esetében jelenthetnek kockázatot.

Pozitív eredmény ugyanakkor, hogy a vizsgált pólókban nem találtak formaldehidet vagy tiltott színezékeket.