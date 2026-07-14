Nagy drágulás jön szerdán a kutakon, mutatjuk mennyiért tankolhat

Szerdától ismét többet kell fizetni az üzemanyagokért Magyarországon. Jelentősen emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, ami várhatóan rövid időn belül a töltőállomások áraiban is megjelenik - írja a Holtankoljak.

Óriási drágulás jön a benzinkutakon, változnak az üzemanyagárak - Fotó: Magyar Nemzet

Szerdától a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 14 forinttal, míg a gázolajé bruttó 7 forinttal emelkedik.

A jelentős áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás áll. Az elmúlt napokban a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek is hozzájárultak ahhoz, hogy emelkedjen a kőolaj világpiaci ára, ami a hazai üzemanyagárakra is hatással van. Ahogy az Origo is beszámolt róla, az utóbbi időszakban folyamatosan drágulnak az üzemanyagárak Magyarországon.

Ezel a mostani üzemanyagárak

A jelenlegi országos átlagárak kedden még a következők, így még érdemes ma tankolni.

95-ös benzin: 587 forint/liter

Gázolaj: 608 forint/liter

Amennyiben a teljes nagykereskedelmi áremelést érvényesítik a kutak, a benzin átlagára 600 forint fölé emelkedhet, míg a gázolaj literenkénti ára pedig átlépheti a korábbi rögzített árat, azaz a 615 forintot. Az egyes töltőállomások árai azonban továbbra is eltérhetnek egymástól, így a tényleges fogyasztói árak kútonként változhatnak.