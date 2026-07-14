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üzemanyagár változás

Nagy drágulás jön szerdán a kutakon, mutatjuk mennyiért tankolhat

58 perce
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Újabb jelentős üzemanyag-drágulás jön Magyarországon: szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul. Az áremelkedés hátterében a nemzetközi olajárak növekedése és a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak. Az üzemanyagárak először lépik át a korábban kivezetett rögzített árakat a gázolaj esetében, a benzinnél egy forint a különbség.
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üzemanyagár változásdízelbenzin

Szerdától ismét többet kell fizetni az üzemanyagokért Magyarországon. Jelentősen emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, ami várhatóan rövid időn belül a töltőállomások áraiban is megjelenik - írja a Holtankoljak.

üzemanyag
Óriási drágulás jön a benzinkutakon, változnak az üzemanyagárak - Fotó: Magyar Nemzet

Szerdától a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 14 forinttal, míg a gázolajé bruttó 7 forinttal emelkedik.

A jelentős áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás áll. Az elmúlt napokban a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek is hozzájárultak ahhoz, hogy emelkedjen a kőolaj világpiaci ára, ami a hazai üzemanyagárakra is hatással van. Ahogy az Origo is beszámolt róla, az utóbbi időszakban folyamatosan drágulnak az üzemanyagárak Magyarországon.

Ezel a mostani üzemanyagárak

A jelenlegi országos átlagárak kedden még a következők, így még érdemes ma tankolni.

  • 95-ös benzin: 587 forint/liter
  • Gázolaj: 608 forint/liter

Amennyiben a teljes nagykereskedelmi áremelést érvényesítik a kutak, a benzin átlagára 600 forint fölé emelkedhet, míg a gázolaj literenkénti ára pedig átlépheti a korábbi rögzített árat, azaz a 615 forintot. Az egyes töltőállomások árai azonban továbbra is eltérhetnek egymástól, így a tényleges fogyasztói árak kútonként változhatnak.

 

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