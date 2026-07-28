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benzin

Ismét drágább lehet a tankolás, így alakulnak az üzemanyagárak keddtől

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Kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Mutatjuk, hogyan alakul az üzemanyag ára a mai naptól!
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benzinüzemanyagár változásgázolajüzemanyag

Újabb változást jelentettek be az üzemanyagárakkal kapcsolatban, mely szerint a héten tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. A holtankoljak.hu szerint keddtől bruttó 2, utóbbi beszerzési ára bruttó 5 forinttal nő majd. 

Drasztikusan emelkednek az üzemanyagárak, Magyar Péter szerint most nem megoldható az áfacsökkentés
Újabb változást jelentettek be az üzemanyagárakban (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Újabb változást jelentettek be az üzemanyagárakban

Az oldalon kiemelték, ez nem jelenti azt, hogy a kutak áraiban ez az emelkedés megjelenik, ugyanis az elmúlt két hét gyakorlata alapján, a MOL és a többi színes hálózat nem emelte meg a kisker árakat a nagykereskedelmi árváltozás mértékével. 

2026.07.27-én még az alábbi átlagárakon tankolhattunk a kutakon: 

95-ös benzin: 598 Ft/liter

Gázolaj: 619 Ft/liter

Mindeközben Amerikában kedden tovább zuhantak az olajárak, miután szünetel az Egyesült Államok és Irán közötti harc. Ez reményeket keltett a közel-keleti konfliktus enyhülésére, ami korábban felborította az energiaellátást. A nemzetközi referenciaértékű Brent nyersolaj határidős értékei szeptemberi szállításra 1,75%-kal csökkentek, hordónként 86,81 dollárra (nagyjából 27. 433 forint), míg az Egyesült Államok West Texas Intermediate nyersolaj határidős értékei szeptemberi szállításra 1,56%-kal csökkentek, hordónként 81,30 dollárra (körülbelül 25.687 forint). A Reuters szerint továbbá Kazahsztán, a világ 10 legnagyobb olajtermelői közé tartozó ország - és akiktől hazánk is vásárol olajat -, több mint a felére csökkentette a napi olajtermelését, miután dróntámadások miatt bezárták a fő exportterminált Oroszország Fekete-tengeren lévő részén. A kazahsztáni termelés csökkenése valószínűleg hozzájárult a Hormuzi-szoros tényleges lezárása és az áruexport más fő tengeri útvonalain való áthaladás kockázata miatti globális olajkínálati aggodalomhoz.

 

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