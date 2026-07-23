Megint drágul az üzemanyag, itt vannak az új árak

Csütörtökön újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik az üzemanyagoknál: a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik. A tegnapi nagykereskedelmi áremelés hatása a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban egyelőre nem jelent meg a legtöbb benzinkútnál.

Megint drágultak az üzemanyagok

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A mai országos átlagárak jelenleg így alakulnak (2026.07.22-én):

95-ös benzin: 598 Ft/liter

Gázolaj: 618 Ft/liter

A Brent olajfajta ára tovább emelkedett, már 96 dollár fölött jegyzik

Tovább nőtt, június eleje óta legmagasabb szintre emelkedett a kőolaj jegyzése csütörtök reggel az egyre mélyülő közel-keleti konfliktus hatására. Az irányadónak számító északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 2,24 dollár (2,38 százalék) emelkedéssel 96,31 dolláron állt röviddel 8 óra előtt.

Eddig a nap folyamán 93,68 dollár és 96,46 dollár között mozgott a Brent jegyzése.

Egy hete ilyenkor mintegy 12 dollárral alacsonyabban, 84,45 dolláron állt.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) csütörtök reggel bejelentette, hogy befejezték 12. egymást követő éjszakai csapássorozatukat Irán ellen, ami ezúttal öt órán át tartott.

Az iráni Forradalmi Gárda arról jelentett, hogy dróntámadásokat hajtott végre kuvaiti amerikai katonai létesítmények ellen. Eközben a kuvaiti hadsereg vezérkara arról számolt be, hogy a légvédelmi erői visszaverték az iráni dróntámadásokat.

A jemeni húszik pedig azt közölték, hogy megtámadtak két szaúdi tankert a Vörös-tengeren, mert hogy állításuk szerint a hajók megsértették a Szaúd-Arábia elleni tengeri blokádjukat.

Az üzemanyagárak Bóka Jánost igazolták

Bóka János és Magyar Péter parlamenti vitája idején elérhető adatok még nem adtak egyértelmű választ, szerdán azonban ismét emelkedtek az üzemanyagárak, így az átlagárak alapján már a benzin és a dízel is drágább lett a korábbi védett árnál. Mindeközben a kormány több tagja is mossa kezeit az elszálló üzemanyagárak miatt.