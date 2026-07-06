Az elmúlt időszak legnagyobb drágulása jön a magyar benzinkutakon

Keddtől ismét emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon, miután a nagykereskedők új árazási döntést hoztak. Az üzemanyagár-emelés a védett árak júniusi kivezetése óta a legnagyobb mértékű változást jelenti a piacon - írja a Világgazdaság.

Üzemanyagár-emelés Magyarországon: keddtől drágul a benzin és a dízel a védett ár kivezetése után

Fotó: 123RF

A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint a benzin és a dízel ára egyaránt nő: a 95-ös benzin bruttó 4 forinttal, míg a gázolaj bruttó 6 forinttal kerül majd többe literenként. A változás keddtől, július 7-től lép életbe, és várhatóan a kutak áraiban is gyorsan megjelenik.

Az aktuális országos átlagárak alapján a 95-ös benzin jelenleg 582 forint körül mozog literenként, míg a gázolaj átlagára 595 forint. Az új emelés után a benzin ára 585 forint fölé, a dízel pedig 600 forint közelébe emelkedhet.

A piaci szereplők szerint az üzemanyagár-emelés közvetlen hatással lehet a fogyasztásra is, mivel az elmúlt időszakban több alkalommal is történt kisebb árváltozás, de ilyen mértékű drágulás a védett árak kivezetése óta most először fordul elő.

A szakértői várakozások szerint a következő napokban újabb nagykereskedelmi árkorrekció is érkezhet, amely tovább befolyásolhatja a benzin és a dízel kiskereskedelmi árait Magyarországon.