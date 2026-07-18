A benzin és a gázolaj átlagára ismét a korábbi ársapka fölé emelkedett. Az ársapka megszüntetéséről az Országgyűlés alig három héttel ezelőtt döntött. A kisebb töltőállomásokat képviselő szakmai szervezetek szerint literenként 20–22 forinttal is csökkenhetnének az árak, ha a kormány lemondana az üzemanyagokat terhelő különadókról – hangzott el az RTL Híradóban.

Drasztikusan emelkednek az üzemanyagárak, Magyar Péter szerint most nem megoldható az áfacsökkentés (A kép illusztráció.)

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Magyar Péter ugyanakkor az RTL-nek azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nincs lehetőség ezeknek a közterheknek a csökkentésére, ezért az adómérséklés most nem jelentene járható utat.

A választási kampányban Magyar Péter még azt szorgalmazta, hogy az akkori kormány mérsékelje az üzemanyagok áfáját. Akkori álláspontja szerint ezzel akár 480 forint körüli szinten is tartható lett volna az üzemanyagár.

A mostani nyilatkozat alapján azonban a kormányzat jelenleg nem tervezi az üzemanyagokat terhelő adók csökkentését, így az árak alakulását továbbra is elsősorban a piaci folyamatok és a nemzetközi olajpiaci helyzet befolyásolja.

A Fidesz szerint az autósok fizetnek, miközben mások profitálnak az emelkedő olajárakon

A Fidesz az üzemanyagárak emelkedése kapcsán bírálta a kormányt, valamint Magyar Pétert és a Tisza-kormány intézkedéseit. A párt közleményében azt írta: az üzemanyagárak növekedése azt mutatja, hogy „a hatalmi önkény kiépítése” helyett a kormánynak a magyar emberek mindennapi problémáival kellene foglalkoznia.

A párt szerint a korábbi Fidesz-kormány idején Magyarországon a régió egyik legalacsonyabb üzemanyagárai voltak, mostanra azonban az ország a legdrágábbak között szerepel. A közlemény felidézte, hogy Magyar Péter korábban 480 forintos benzinárat követelt, miközben a Tisza-kormány egyik első intézkedése a védett üzemanyagárak megszüntetése volt.

A Fidesz szerint az intézkedés miatt a benzinkutakon egyre több helyen az árak meghaladják a korábbi ársapkás szintet, ami szerintük kedvezőtlenül érinti a magyar családokat, a vállalkozásokat és különösen a mezőgazdasági szereplőket.

A párt közleményében külön kitért Kapitány Istvánra is, akiről azt állította, hogy az olajárak emelkedéséből jelentős összegeket profitált. A Fidesz szerint a Shell korábbi vezetője a Hormuzi-szoros első lezárása után a vállalat részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett.