Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Brutális vihar söpört végig Budapest térségén – videók

üzemanyagár

Drasztikusan emelkednek az üzemanyagárak, Magyar Péter szerint most nem megoldható az áfacsökkentés

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ismét emelkedett a hazai üzemanyag ára, amely már meghaladta a korábbi ársapka szintjét. Az üzemanyagárak alakulásáról megszólalt Magyar Péter is, aki szerint jelenleg nem jelentene megoldást az áfacsökkentés vagy más közterhek mérséklése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
üzemanyagárárakMagyar Péter

A benzin és a gázolaj átlagára ismét a korábbi ársapka fölé emelkedett. Az ársapka megszüntetéséről az Országgyűlés alig három héttel ezelőtt döntött. A kisebb töltőállomásokat képviselő szakmai szervezetek szerint literenként 20–22 forinttal is csökkenhetnének az árak, ha a kormány lemondana az üzemanyagokat terhelő különadókról – hangzott el az RTL Híradóban.

Drasztikusan emelkednek az üzemanyagárak, Magyar Péter szerint most nem megoldható az áfacsökkentés
Drasztikusan emelkednek az üzemanyagárak, Magyar Péter szerint most nem megoldható az áfacsökkentés (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Magyar Péter ugyanakkor az RTL-nek azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nincs lehetőség ezeknek a közterheknek a csökkentésére, ezért az adómérséklés most nem jelentene járható utat.

A választási kampányban Magyar Péter még azt szorgalmazta, hogy az akkori kormány mérsékelje az üzemanyagok áfáját. Akkori álláspontja szerint ezzel akár 480 forint körüli szinten is tartható lett volna az üzemanyagár.

A mostani nyilatkozat alapján azonban a kormányzat jelenleg nem tervezi az üzemanyagokat terhelő adók csökkentését, így az árak alakulását továbbra is elsősorban a piaci folyamatok és a nemzetközi olajpiaci helyzet befolyásolja.

A Fidesz szerint az autósok fizetnek, miközben mások profitálnak az emelkedő olajárakon

A Fidesz az üzemanyagárak emelkedése kapcsán bírálta a kormányt, valamint Magyar Pétert és a Tisza-kormány intézkedéseit. A párt közleményében azt írta: az üzemanyagárak növekedése azt mutatja, hogy „a hatalmi önkény kiépítése” helyett a kormánynak a magyar emberek mindennapi problémáival kellene foglalkoznia.

A párt szerint a korábbi Fidesz-kormány idején Magyarországon a régió egyik legalacsonyabb üzemanyagárai voltak, mostanra azonban az ország a legdrágábbak között szerepel. A közlemény felidézte, hogy Magyar Péter korábban 480 forintos benzinárat követelt, miközben a Tisza-kormány egyik első intézkedése a védett üzemanyagárak megszüntetése volt.

A Fidesz szerint az intézkedés miatt a benzinkutakon egyre több helyen az árak meghaladják a korábbi ársapkás szintet, ami szerintük kedvezőtlenül érinti a magyar családokat, a vállalkozásokat és különösen a mezőgazdasági szereplőket.

A párt közleményében külön kitért Kapitány Istvánra is, akiről azt állította, hogy az olajárak emelkedéséből jelentős összegeket profitált. A Fidesz szerint a Shell korábbi vezetője a Hormuzi-szoros első lezárása után a vállalat részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett.

A Fidesz azt állította, hogy összeférhetetlenségi aggályokat vet fel, ha valaki olyan döntésekben vesz részt, amelyek hatással lehetnek korábbi munkaadójára vagy saját részvényportfóliójára. A Fidesz felszólította Kapitány Istvánt, hogy szüntesse meg ezt a helyzetet, és adja el Shell-részvényeit.

A közlemény végén a párt ismételten azt követelte, hogy a kormány vezesse vissza az üzemanyagárstopot, és olyan döntéseket hozzon, amelyek szerintük nem a multinacionális vállalatokat, hanem a magyar emberek érdekeit szolgálják.

Akadozik a gázolaj szállítása, nagy baj lehet az üzemanyagpiacon

A magyar üzemanyagpiaci kockázatokra hívta fel a figyelmet a lapunknak eljuttatott közleményében a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor szerint a jelenlegi piaci környezet és a logisztikai nehézségek együttesen már az ország gázolaj-ellátásának biztonságát veszélyeztethetik.

Szakértő az Origónak: Nem az a kérdés, hogy hány forint lesz az üzemanyag, hanem hogy lesz-e

Miközben az autósok egyre magasabb üzemanyagárakkal szembesülnek, Egri Gábor szerint ennél is nagyobb veszély fenyeget. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője az Origónak arról beszélt, hogy a világpiaci folyamatok miatt hosszabb távon már nemcsak az árak, hanem az üzemanyag-ellátás biztonsága is komoly kérdéseket vet fel.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!