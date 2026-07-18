Drasztikusan emelkednek az üzemanyagárak, Magyar Péter szerint most nem megoldható az áfacsökkentés

A benzin és a gázolaj átlagára ismét a korábbi ársapka fölé emelkedett. Az ársapka megszüntetéséről az Országgyűlés alig három héttel ezelőtt döntött. A kisebb töltőállomásokat képviselő szakmai szervezetek szerint literenként 20–22 forinttal is csökkenhetnének az árak, ha a kormány lemondana az üzemanyagokat terhelő különadókról – hangzott el az RTL Híradóban.
Magyar Péter ugyanakkor az RTL-nek azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nincs lehetőség ezeknek a közterheknek a csökkentésére, ezért az adómérséklés most nem jelentene járható utat.
A választási kampányban Magyar Péter még azt szorgalmazta, hogy az akkori kormány mérsékelje az üzemanyagok áfáját. Akkori álláspontja szerint ezzel akár 480 forint körüli szinten is tartható lett volna az üzemanyagár.
A mostani nyilatkozat alapján azonban a kormányzat jelenleg nem tervezi az üzemanyagokat terhelő adók csökkentését, így az árak alakulását továbbra is elsősorban a piaci folyamatok és a nemzetközi olajpiaci helyzet befolyásolja.
A Fidesz szerint az autósok fizetnek, miközben mások profitálnak az emelkedő olajárakon
A Fidesz az üzemanyagárak emelkedése kapcsán bírálta a kormányt, valamint Magyar Pétert és a Tisza-kormány intézkedéseit. A párt közleményében azt írta: az üzemanyagárak növekedése azt mutatja, hogy „a hatalmi önkény kiépítése” helyett a kormánynak a magyar emberek mindennapi problémáival kellene foglalkoznia.
A párt szerint a korábbi Fidesz-kormány idején Magyarországon a régió egyik legalacsonyabb üzemanyagárai voltak, mostanra azonban az ország a legdrágábbak között szerepel. A közlemény felidézte, hogy Magyar Péter korábban 480 forintos benzinárat követelt, miközben a Tisza-kormány egyik első intézkedése a védett üzemanyagárak megszüntetése volt.
A Fidesz szerint az intézkedés miatt a benzinkutakon egyre több helyen az árak meghaladják a korábbi ársapkás szintet, ami szerintük kedvezőtlenül érinti a magyar családokat, a vállalkozásokat és különösen a mezőgazdasági szereplőket.
A párt közleményében külön kitért Kapitány Istvánra is, akiről azt állította, hogy az olajárak emelkedéséből jelentős összegeket profitált. A Fidesz szerint a Shell korábbi vezetője a Hormuzi-szoros első lezárása után a vállalat részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett.
A Fidesz azt állította, hogy összeférhetetlenségi aggályokat vet fel, ha valaki olyan döntésekben vesz részt, amelyek hatással lehetnek korábbi munkaadójára vagy saját részvényportfóliójára. A Fidesz felszólította Kapitány Istvánt, hogy szüntesse meg ezt a helyzetet, és adja el Shell-részvényeit.
A közlemény végén a párt ismételten azt követelte, hogy a kormány vezesse vissza az üzemanyagárstopot, és olyan döntéseket hozzon, amelyek szerintük nem a multinacionális vállalatokat, hanem a magyar emberek érdekeit szolgálják.
Akadozik a gázolaj szállítása, nagy baj lehet az üzemanyagpiacon
A magyar üzemanyagpiaci kockázatokra hívta fel a figyelmet a lapunknak eljuttatott közleményében a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor szerint a jelenlegi piaci környezet és a logisztikai nehézségek együttesen már az ország gázolaj-ellátásának biztonságát veszélyeztethetik.
Szakértő az Origónak: Nem az a kérdés, hogy hány forint lesz az üzemanyag, hanem hogy lesz-e
Miközben az autósok egyre magasabb üzemanyagárakkal szembesülnek, Egri Gábor szerint ennél is nagyobb veszély fenyeget. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője az Origónak arról beszélt, hogy a világpiaci folyamatok miatt hosszabb távon már nemcsak az árak, hanem az üzemanyag-ellátás biztonsága is komoly kérdéseket vet fel.