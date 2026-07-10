Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

A Balatonnál fellázadtak Vitézy Dávid nagyszabású terve ellen

üzemanyaghiány

Először jelentette be vezető orosz politikus: baj van!

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az orosz olajfinomítók részben üzemen kívül vannak az ukrán dróntámadások miatt. A hatóságok az üzemanyaghiány fényében mindent megtesznek az intézmények védelmében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
üzemanyaghiányOroszországukrán támadás

Üzemanyaghiány van az orosz piacon, mivel az olajfinomítók részben üzemen kívül vannak az ukrán drónok támadásai miatt - jelentette Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes.

Mindent megtesznek a hatóságok az üzemanyaghiány ellen.
Mindent megtesznek a hatóságok az üzemanyaghiány ellen. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mindent megtesznek a hatóságok az üzemanyaghiány ellen

„Mindent megteszünk, és a kormány is mindent megtesz a kapacitáskihasználás és a megfelelő termelés biztosítása érdekében” - hangsúlyozta. A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy a hatóságok további üzemanyag-ellátást kívánnak biztosítani a régiók számára.

Novak kifejtette, hogy a benzin és a dízel exportjának tilalma szükséges az üzemanyag-helyzet stabilizálásához és a belföldi piac ellátásának biztosításához. Hozzátette, hogy egyes viszonteladók kihasználják az orosz üzemanyagpiac helyzetét a profit érdekében.

Július 9-én a miniszterelnök-helyettes utasította a kormányt, hogy fordítson különös figyelmet az északi szállítási régiók üzemanyag-ellátására. Rámutatott arra, hogy a távoli területek különleges megközelítést igényelnek a közlekedés és az infrastruktúra terén. Ezt fontos figyelembe venni az üzemanyag-szállítások szervezésekor

Novak július 8-án felszólalt Vlagyimir Putyin orosz elnök és a kormány közötti találkozón is. Elmondta, hogy a független töltőállomások a szükséges üzemanyag-mennyiség biztosítása érdekében közvetlen szerződésekre térnek át az olajtársaságokkal. A miniszterelnök-helyettes szavai szerint ezt a rendszert jelenleg az Irkutszki területen és a Bajkálontúli határterületen alkalmazzák - írta a vedomosti.ru.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!