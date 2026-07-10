Először jelentette be vezető orosz politikus: baj van!

Üzemanyaghiány van az orosz piacon, mivel az olajfinomítók részben üzemen kívül vannak az ukrán drónok támadásai miatt - jelentette Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes.

Mindent megtesznek a hatóságok az üzemanyaghiány ellen. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mindent megtesznek a hatóságok az üzemanyaghiány ellen

„Mindent megteszünk, és a kormány is mindent megtesz a kapacitáskihasználás és a megfelelő termelés biztosítása érdekében” - hangsúlyozta. A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy a hatóságok további üzemanyag-ellátást kívánnak biztosítani a régiók számára.

Novak kifejtette, hogy a benzin és a dízel exportjának tilalma szükséges az üzemanyag-helyzet stabilizálásához és a belföldi piac ellátásának biztosításához. Hozzátette, hogy egyes viszonteladók kihasználják az orosz üzemanyagpiac helyzetét a profit érdekében.

Július 9-én a miniszterelnök-helyettes utasította a kormányt, hogy fordítson különös figyelmet az északi szállítási régiók üzemanyag-ellátására. Rámutatott arra, hogy a távoli területek különleges megközelítést igényelnek a közlekedés és az infrastruktúra terén. Ezt fontos figyelembe venni az üzemanyag-szállítások szervezésekor

Novak július 8-án felszólalt Vlagyimir Putyin orosz elnök és a kormány közötti találkozón is. Elmondta, hogy a független töltőállomások a szükséges üzemanyag-mennyiség biztosítása érdekében közvetlen szerződésekre térnek át az olajtársaságokkal. A miniszterelnök-helyettes szavai szerint ezt a rendszert jelenleg az Irkutszki területen és a Bajkálontúli határterületen alkalmazzák - írta a vedomosti.ru.