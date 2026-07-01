Vége az olcsó Shein- és Temu-csomagoknak, életbe lépett az új jogszabály

Július elsejével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező e-kereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését előíró jogszabály, az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi, alacsony értékű e-kereskedelmi áru forgalmának növekedésére – írja az MTI.

Életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű e-kereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörléséről szóló jogszabály (A kép illusztráció.)

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A szerdán közzétett brüsszeli közlemény szerint az unión kívüli országokból érkező, online vásárolt és közvetlenül a fogyasztóknak szállított áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként.

Az intézkedés helyreállítja a méltányosságot az importőrök között, biztosítva, hogy az ömlesztett árukat importáló uniós kiskereskedők és a nagyméretű, nem uniós online szereplők ugyanazon szabályozási feltételek mellett versenyezzenek – írták.

A vámokat a vámhatóságok szedik be az online platformoktól vagy az importált áruk értékesítésében és szállításában részt vevő bármely más vállalkozástól. Az online vásárló európai fogyasztókat a szállításkor nem terheli további fizetés, a vám a webáruház áraiba fog beépülni.

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Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok: az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Az intézkedés egyrészről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. A 3 eurós vám körül azonban félreértés van, mert azt nem termékenként, hanem termékcsoportonként kell megfizetni.