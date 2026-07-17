Kiderült, hogy mennyire voltak pontosak a vonatok a júniusi hőségben

A júniusi rendkívüli hőhullám jelentősen befolyásolta a hazai vasúti közlekedést: a MÁV adatai szerint a személyszállító vonatok menetrendszerűsége 78,23 százalékos volt. A szélsőséges időjárás miatt több helyen ideiglenes sebességkorlátozásokat kellett bevezetni, amelyek ugyan lassították a közlekedést, de az utasok és a vasúti rendszer biztonságát szolgálták – közli a MÁV-csoport.

A júniusi rendkívüli hőhullám jelentősen befolyásolta a hazai vasúti közlekedést: a MÁV adatai szerint a személyszállító vonatok menetrendszerűsége 78,23 százalékos volt (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Júniusban több tényező egyszerre nehezítette a közlekedést. A hónap végén már a nyári főszezon menetrendje szerint közlekedtek a vonatok, miközben jelentősen megnőtt az utasforgalom és a szerelvények hossza is. Erre érkezett rá az elmúlt évek egyik legintenzívebb hőhulláma, amely komoly terhelést jelentett a vasúti pályák és a járművek számára.

A menet- és utasbiztonság érdekében bevezetett többlet-sebességkorlátozások elengedhetetlenek voltak, még ha azok kedvezőtlenül is befolyásolták a menetrendszerűséget

– hangsúlyozta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A hosszabb útvonalakon közlekedő országos InterCity, InterRégió és nemzetközi járatok teljesítettek a leggyengébben, a 20 percnél nagyobb késések jelentős része is ezeknél a járatoknál alakult ki.

A késések miatt a MÁV júniusban mintegy 122 millió forintot térített vissza az érintett utasoknak. Az összes végállomási késés elérte a 300 ezer percet, ami átlagosan valamivel több mint három perc késést jelentett vonatonként.

Több vasútvonalon már javulás látható

A MÁV szerint pozitív fejlemény, hogy az ideiglenes lassújelekből eredő késések aránya folyamatosan csökken.

„A javulás érdekében ugyanakkor folytatjuk a legnagyobb késéseket okozó pályaszakaszok felújítását, korszerűsítjük mozdonyflottánkat, mert célunk egy kiszámíthatóbb és egyre megbízhatóbb közösségi közlekedés biztosítása” – mondta Hegyi Zsolt.

A Budapest–Cegléd–Debrecen–Záhony vasútvonalon is további fejlesztések várhatók. Emellett folyamatosan érkeznek az új, nagy teljesítményű Siemens Vectron mozdonyok, amelyek az IC- és expresszjáratok közlekedését segíthetik.