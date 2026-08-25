Döntött az MNB, újra változik az alapkamat

Az MNB döntése után az egynapos (O/N) betéti kamat 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék, tehát a jegybanki alapkamat 5,5 százalék.

Újra változott az alapkamat - Fotó: Szabó Gábor

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Így alakult idén az alapkamat

Legutóbb júliusban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 5,75 százalékra. A mostani csökkentés megszakítás nélkül a harmadik 25 bázispontos jegybanki kamatvágás az idén, legutóbb 2022 áprilisában volt e szint alatt a jegybanki alapkamat, 5,40 százalékon.