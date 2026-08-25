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MNB

Döntött az MNB, újra változik az alapkamat

1 órája
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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött - jelentette be a jegybank kedden. Az MNB az egymást követő harmadik hónapon csökkenti az alapkamatot.
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MNBdöntésalapkamat

Az MNB döntése után az egynapos (O/N) betéti kamat 4,50 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 6,50 százalék, tehát a jegybanki alapkamat 5,5 százalék.

MNB, alapkamat
Újra változott az alapkamat - Fotó: Szabó Gábor

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Így alakult idén az alapkamat

Legutóbb júliusban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 5,75 százalékra. A mostani csökkentés megszakítás nélkül a harmadik 25 bázispontos jegybanki kamatvágás az idén, legutóbb 2022 áprilisában volt e szint alatt a jegybanki alapkamat, 5,40 százalékon.

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