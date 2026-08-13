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albérletárak

Megtorpant a drágulás az albérletpiacon, ennyibe kerül most egy lakás

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Júliusban emelkedtek a bérleti díjak Magyarországon, a drágulás üteme azonban a korábbi évekhez képest visszafogott maradt. Az albérletárak Budapesten a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig emelkedtek, augusztus elejére azonban ismét a július eleji szintre tértek vissza.
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albérletárakbérleti díjakingatlanpiacKSH

Az albérletárak júliusban országosan 1,6 százalékkal, Budapesten pedig 1,7 százalékkal emelkedtek az előző hónaphoz képest a KSH–ingatlan.com lakbérindexe szerint. Éves összevetésben országosan 5 százalékkal, a fővárosban 5,5 százalékkal nőttek a bérleti díjak.

Az albérletárak között jelentős különbségek vannak Budapesten és a vidéki nagyvárosokban Fotó: ingatlan.com
Az albérletárak között jelentős különbségek vannak Budapesten és a vidéki nagyvárosokban
Fotó: ingatlan.com

A júliusi havi drágulás a korábbi évekhez képest mérsékeltnek számít. Az ingatlan.com elemzése szerint 2020 óta csak 2025 júliusában mértek ennél kisebb havi áremelkedést, akkor országosan 1,4 százalékkal nőttek a lakbérek.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a júliusi emelkedés várható volt, mivel hagyományosan ekkor kezdődik az albérletpiac legerősebb időszaka. A drágulást ugyanakkor a visszafogott kereslet és a bővülő kínálat is fékezi.

Budapesten július elején 260 ezer forint volt a kiadó lakások átlagos bérleti díja, amely a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésének időszakára 266,5 ezer forintra emelkedett. Augusztus elejére azonban az átlag ismét 260 ezer forintra csökkent.

Bővült a kiadó lakások kínálata

Június vége és augusztus eleje között országosan több mint 4 százalékkal nőtt a kiadó lakóingatlanok száma. Budapesten 5,4 százalékos, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban pedig közel 3 százalékos bővülést mértek.

A kínálat ennek ellenére továbbra is elmarad az egy évvel korábbitól. Országosan közel 9 százalékkal, Budapesten mintegy 6 százalékkal, a megyeszékhelyeken pedig 16 százalékkal kevesebb kiadó ingatlan szerepel a kínálatban.

A főváros nagyobb kínálattal rendelkező kerületei közül a XIII. kerületben 16, a IX. kerületben 14, a VII. kerületben 11, a VIII. és XI. kerületben pedig mintegy 7-7 százalékkal nőtt a választék július végéhez képest.

Az egyetemvárosok közül Debrecenben 13, Miskolcon 10, Pécsen 7 százalékkal bővült a kínálat, Szegeden pedig több mint harmadával nőtt a kiadó lakások száma. Győrben lényegében nem történt változás.

Albérletárak Budapesten: 260 ezer forint az átlagos bérleti díj

Az ingatlan.com augusztus eleji adatai alapján Budapesten 260 ezer forint volt a kiadó lakások átlagos bérleti díja. A VIII. kerületben 240 ezer, a IX. kerületben 250 ezer, a XI. kerületben 280 ezer, a XIII. kerületben pedig 270 ezer forintos mediánértéket mértek.

Az albérletárak alakulása Budapest kerületeiben 2025 és 2026 augusztusában
Az albérletárak alakulása Budapest kerületeiben 2025 és 2026 augusztusában
Fotó: ingatlan.com

Az olcsóbb kerületek közé tartozott a XVIII. kerület, ahol 200 ezer forint volt a középérték, míg a XIX., XX. és XXI. kerületben egyaránt 210 ezer forint körül alakult a medián bérleti díj.

A vidéki egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 180 ezer forint volt az átlagos bérleti díj augusztus elején. Miskolcon 130 ezer, Dunaújvárosban pedig 120 ezer forintos középértéket mértek.

Hosszabb távon a befektetési hozamok is alakíthatják a piacot

Balogh László szerint hosszabb távon a lakáskiadás befektetési vonzerejét nemcsak a bérleti díjak, hanem a más befektetésekkel elérhető hozamok is befolyásolhatják. A szakértő szerint az ingatlanárak emelkedésének lassulása és a lakáskiadás csökkenő hozamszintje miatt az ingatlanbefektetések jelenleg veszítenek népszerűségükből, ami a kiadó lakások kínálatára is hatással van.

 

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