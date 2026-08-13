Megtorpant a drágulás az albérletpiacon, ennyibe kerül most egy lakás

Az albérletárak júliusban országosan 1,6 százalékkal, Budapesten pedig 1,7 százalékkal emelkedtek az előző hónaphoz képest a KSH–ingatlan.com lakbérindexe szerint. Éves összevetésben országosan 5 százalékkal, a fővárosban 5,5 százalékkal nőttek a bérleti díjak.

Az albérletárak között jelentős különbségek vannak Budapesten és a vidéki nagyvárosokban

Fotó: ingatlan.com

A júliusi havi drágulás a korábbi évekhez képest mérsékeltnek számít. Az ingatlan.com elemzése szerint 2020 óta csak 2025 júliusában mértek ennél kisebb havi áremelkedést, akkor országosan 1,4 százalékkal nőttek a lakbérek.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a júliusi emelkedés várható volt, mivel hagyományosan ekkor kezdődik az albérletpiac legerősebb időszaka. A drágulást ugyanakkor a visszafogott kereslet és a bővülő kínálat is fékezi.

Bővült a kiadó lakások kínálata

Június vége és augusztus eleje között országosan több mint 4 százalékkal nőtt a kiadó lakóingatlanok száma. Budapesten 5,4 százalékos, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban pedig közel 3 százalékos bővülést mértek.

A kínálat ennek ellenére továbbra is elmarad az egy évvel korábbitól. Országosan közel 9 százalékkal, Budapesten mintegy 6 százalékkal, a megyeszékhelyeken pedig 16 százalékkal kevesebb kiadó ingatlan szerepel a kínálatban.

A főváros nagyobb kínálattal rendelkező kerületei közül a XIII. kerületben 16, a IX. kerületben 14, a VII. kerületben 11, a VIII. és XI. kerületben pedig mintegy 7-7 százalékkal nőtt a választék július végéhez képest.

Az egyetemvárosok közül Debrecenben 13, Miskolcon 10, Pécsen 7 százalékkal bővült a kínálat, Szegeden pedig több mint harmadával nőtt a kiadó lakások száma. Győrben lényegében nem történt változás.

Albérletárak Budapesten: 260 ezer forint az átlagos bérleti díj

Az ingatlan.com augusztus eleji adatai alapján Budapesten 260 ezer forint volt a kiadó lakások átlagos bérleti díja. A VIII. kerületben 240 ezer, a IX. kerületben 250 ezer, a XI. kerületben 280 ezer, a XIII. kerületben pedig 270 ezer forintos mediánértéket mértek.