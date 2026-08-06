A szárazság és energiaválság már a magyarok pénztárcáját sem kíméli

Az aszály következtében kialakult alacsony dunai vízállás korlátozza a hajózást, miközben a paksi atomerőmű visszafogott termelése miatt egyre több villamos energiát kell külföldről beszerezni. A dráguló szállítás és energiaimport a magyar gazdaság egészére, valamint az MNB kamatpolitikájára is hatással lehet – áll az AKCENTA CZ legfrissebb elemzésében.

Az aszály miatt akadozik a dunai hajózás, visszaesett Paks termelése és nő az energiaimport. A helyzet erősítheti az inflációt és gyengítheti a forintot. (A kép illusztráció) Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Az aszály már a magyar gazdaságot és a forintot is veszélyezteti

A rendkívüli nyári aszály már nemcsak a mezőgazdaságot sújtja, hanem egyre komolyabb gazdasági kockázatot jelent Magyarország számára. A Duna alacsony vízállása akadályozza a hajózást, miközben a paksi atomerőmű visszafogott termelése miatt nő az ország energiaimportja.

A teherhajók csak kisebb rakománnyal közlekedhetnek, ezért egyre több árut szállítanak közúton. A vasúti kapacitás is korlátozott, az elektromos tehervonatok forgalmát pedig időszakosan visszafogják az energiamegtakarítás érdekében.

Emiatt nő a gázolaj iránti kereslet, valamint a vállalatok fuvarozási költsége.

Az AKCENTA CZ elemzése szerint a helyzetet tovább súlyosítja a paksi atomerőmű termelésének jelentős visszaesése. A Duna alacsony vízállása és a hűtővíz magas hőmérséklete miatt jelenleg csak egy blokk működik. Magyarországnak ezért egyre több, drágább villamos energiát kell külföldről vásárolnia. A többletkiadás elérheti a 100–200 milliárd forintot.

A magasabb szállítási és energiaköltségek növelhetik az inflációt, ami szűkítheti a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentési lehetőségeit. A dráguló energiaimport a külkereskedelmi mérleget és a forint árfolyamát is ronthatja.

Az elemzés szerint különösen az importáló kis- és középvállalkozások kerülhetnek nehéz helyzetbe. A gyengébb forint miatt drágulnak a külföldről beszerzett alapanyagok, miközben a magasabb energia- és szállítási költségeket sem tudják azonnal áthárítani a vásárlókra.