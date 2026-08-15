Mentőöv az aszály ellen: rendkívüli pénzeső érkezik a magyar gazdákhoz

Hatalmas pénzügyi mentőövet dob a kormány a magyar mezőgazdaságnak: az elhúzódó történelmi aszály és a brutális hőhullámok miatt bevezetik a „szuperelőleget”. Az Agrárminisztérium rendkívüli döntése értelmében 150 ezer magyar gazdálkodóhoz összesen mintegy 106 milliárd forint azonnali forrás jut el a következő hetekben.

Rendkívüli kormánydöntés az aszály miatt: 106 milliárd forint érkezik a gazdáknak - Fotó: Pexels

A kritikus helyzet miatt a hatóságok teljesen átírják az eddig megszokott kifizetési menetrendet.

Támogatási előleg gazdáknak: szeptemberben indul a kifizetés

A rendkívüli kormányzati intézkedés lényege, hogy a gazdák likviditásának (fizetőképességének) megőrzése érdekében a közvetlen támogatások előlegeit a megszokottnál jóval hamarabb elkezdik utalni.

Előrehozott határidő: A kifizetések már szeptemberben megkezdődnek , így a gazdáknak nem kell kivárniuk a hagyományos, általános októberi időpontot.

A kifizetések már , így a gazdáknak nem kell kivárniuk a hagyományos, általános októberi időpontot. Megemelt keretösszeg: Nemcsak az időpont változik, hanem az előleg mértéke is: a korábbi 70 százalék helyett 75 százalékos emelt összeget folyósítanak.

Nemcsak az időpont változik, hanem az előleg mértéke is: a korábbi 70 százalék helyett folyósítanak. Kárenyhítési előleg: A tavaszi fagy- és jégesőkárokat elszenvedett gazdák a kárfelmérések lezárultával hektáronként 100 ezer forintos célzott kárenyhítési előlegre válnak jogosulttá.

Óriási a baj az agráriumban: milliárdos veszteségek az aszály miatt

A drasztikus lépésre azért volt szükség, mert július végéig már több mint 750 ezer hektárnyi termőterületet jelentettek be aszálykárosként a gazdák. A legsúlyosabb helyzet a Dél-Alföldön és a Közép-Tiszántúlon alakult ki, ahol a talaj alsóbb rétegei teljesen kiszáradtak.

Szakértői becslések szerint a zöldség- és gyümölcságazatban a fagyok és a hőség együttesen 100-150 milliárd forintos veszteséget okoztak. A feldolgozóipar is bajban van: meggyből például a szokásos 60 ezer tonna helyett mindössze 40 ezer tonna teremhet idén. Az elhúzódó szárazság ráadásul a tejtermelőket és az állattartókat is kritikus helyzetbe hozta a takarmányárak emelkedése miatt.

Brüsszeli milliárdokat is mozgósít a kormány

A hazai költségvetési átcsoportosítások mellett a kabinet nemzetközi forrásokat is bevon a válság kezelésére. Magyarország lehívja az Európai Unió válságalapjából a rendelkezésre álló mintegy 16,7 millió eurós (kb. 6 milliárd forintos) rendkívüli támogatást. Ezt a pénzt kifejezetten a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis- és közepes családi gazdaságok védelmére fordítják.