Energiakrízis: az Audi Hungaria is visszafogja a termelést

Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungaria Zrt., igazodva az európai autóipari működési szokásokhoz - tájékoztatott a győri székhelyű járműgyártó vállalat kommunikációs osztálya.

Csökkentett termeléssel működik az Audi Hungaria Zrt. (Képünk illusztráció) Fotó: BERND WEISSBROD / DPA

Csökkentett termeléssel működik az Audi Hungaria Zrt.

Azt írták, a csökkentett termeléssel a villamosenergia-felhasználásuk "nagyságrendekkel kevesebb", mint az éves átlag.

Kiegészítő intézkedésként leállították az irodaépületek klimatizálását, az autómosók használatát és a délutáni órákban nem töltik az elektromos autóikat. Hozzátették, hogy a vállalat napelemei működnek.

Az Audi 2020-ban az E.ON Hungariával közösen telepített egy 160 ezer négyzetméteres napelemparkot a vállalat logisztikai központja két épületének tetejére.

A győri székhelyű Audi Hungaria Zrt. az Audi Konszern tagja, az Audi és Volkswagen Konszern központi motorszállítója. Tavaly 9,222 milliárd euró árbevételt ért el, adózás utáni eredménye 368 millió euró lett. A vállalat tavaly 375 millió euró értékben fektetett be új technológiákba. 2025-ben 1 585 290 hajtás készült, amelyekből 264 871 darab elektromos hajtás volt, a gyártósorról pedig 200 756 jármű gördült le.