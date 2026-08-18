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augusztus 20

Augusztus 20: így lesznek nyitva a boltok a hosszú hétvége alatt

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Négynapos hosszú hétvége kezdődik csütörtökön Magyarországon, a kereskedelemben azonban csak egyetlen napon lesz általános boltzár. Augusztus 20-án a nagy üzletláncok áruházai nem nyitnak ki, péntektől viszont ismét a megszokott rend szerint várják a vásárlókat.
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augusztus 20államalapítás ünnepeSzent István napjaünnepi nyitvatartás

Az államalapítás ünnepe idén csütörtökre esik, augusztus 21. pedig áthelyezett pihenőnap lesz. Augusztus 20-án a nagy élelmiszerláncok üzleteinek döntő többsége zárva tart, ezért annak, aki nagyobb bevásárlást tervez, érdemes még szerda estig beszereznie a szükséges termékeket.

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A négynapos hosszú hétvégén csak augusztus 20-án lesz általános boltzár (A kép illusztráció)
Fotó: Origo

Így alakul az ünnepi nyitvatartás a nagy üzletláncoknál

A nemzeti ünnepen a nagy élelmiszerláncok hagyományos üzletei nem nyitnak ki. Zárva tartanak többek között:

  • az Aldi üzletei,
  • a Lidl áruházai,
  • a Penny boltjai,
  • a Tesco üzletei,
  • az Auchan áruházai,
  • a Spar és az Interspar egységei,
  • a Metro áruházai,
  • valamint a CBA és a Príma legtöbb boltja.

A Balatonnál is bezárnak az üzletek

Az ünnepi boltzár a kiemelt turisztikai térségekben működő üzletekre is vonatkozik. Az Aldi, a Penny és más üzletláncok több Balaton környéki áruháza a nyári szezonban meghosszabbított nyitvatartással működik, augusztus 20-án azonban ezek sem nyitnak ki tájékoztat a VG.

Péntektől ismét a nyári nyitvatartás lép életbe. Az Aldi érintett balatoni üzleteinek többsége augusztus 23-ig hétfőtől szombatig 7 és 21.30, vasárnap pedig 7 és 20 óra között várja a vásárlókat. Egyes áruházaknál ettől eltérő nyitvatartás is lehet.

A Penny többek között Tapolcán, Balatonlellén, Siófokon, Balatonfüreden, Keszthelyen és Balatonalmádiban működtet üzleteket meghosszabbított nyári nyitvatartással. Ez a rend péntektől ismét érvényes lesz.

Ezek a helyek augusztus 20-án is nyitva lehetnek

A boltzár nem jelenti azt, hogy augusztus 20-án sehol sem lehet vásárolni. A jogszabályok és az egyedi nyitvatartás alapján működhetnek:

  • a benzinkutak és a hozzájuk tartozó üzletek,
  • az ügyeletes gyógyszertárak,
  • egyes vasútállomásokon és repülőtereken található boltok,
  • az önálló virág- és édességüzletek,
  • az újságárusok,
  • a vendéglátó- és szórakozóhelyek,
  • valamint egyes olyan kisebb üzletek, amelyekben a tulajdonos vagy családtagja dolgozik.

A töltőállomásokon működő élelmiszerüzletek közül több Spar express és más benzinkutas bolt is nyitva lehet, a pontos nyitvatartás azonban helyszínenként eltér. A franchise-rendszerben működő CBA- és Príma-üzleteknél szintén lehetnek kivételek.

A bevásárlóközpontok kereskedelmi egységei jellemzően zárva lesznek, az épületekben működő mozik, éttermek és szórakozóhelyek azonban külön nyitvatartás szerint fogadhatják a vendégeket.

Bár augusztus 21. áthelyezett pihenőnap, a kereskedelemben nem az ünnepnapi szabályok lesznek érvényesek. A nagy üzletláncok pénteken ismét kinyitnak, és jellemzően a szokásos pénteki rend szerint működnek.

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