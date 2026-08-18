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bankjegy

Van még ilyen 10 000 forintosod? Mutatjuk, hogy meddig tudod beváltani

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Egy régi ötezres vagy tízezres még mindig előkerülhet otthon, de nem mindegy, melyik változatról van szó. A bankjegy bevonása után ugyanis még hosszú évekig van lehetőség arra, hogy az MNB-nél névértéken beváltsuk.
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bankjegyforintpénz

Ha egy régi bankjegy kerül elő a fiók mélyéről, érdemes először megnézni, pontosan melyik változatról van szó.

bankjegy
Mutatjuk a régi bankjegyek beváltási határidejét - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A jelenleg forgalomban lévő 5000 és 10 000 forintosok továbbra is használhatók, az MNB ugyanis ezek korábbi bankjegyváltozatait vonta be.

  • Régi 10 000 forintos változat: 2019. december 31-én vonták ki a forgalomból, a Magyar Nemzeti Bank 2039. december 31-ig névértéken átváltja ezt a bankjegyet.
  • Régi 5000 forintos változat: 2017. július 31-én vonták be, az MNB-nél 2037. július 31-ig váltható át.
  • Régi 20 000 forintos változat: 2017. december 31-én vonták be, az MNB-nél 2037. december 31-ig váltható át.
  • Régi 2000 forintos változat: 2017. július 31-én vonták be, az MNB-nél 2037. július 31-ig váltható át.
  • Régi 1000 forintos, 1998-as változat: 2007. augusztus 31-én vonták be, az MNB-nél 2027. augusztus 31-ig váltható át.
  • Régi 1000 forintos, 2006/2009-es változat:  2018. október 31-én vonták be, az MNB-nél 2038. október 31-ig váltható át.
  • Régi 500 forintos változat: 2019. október 31-én vonták be, az MNB-nél 2039. október 31-ig váltható át.
  • Papír 200 forintos: 2009. november 16-án vonták be, az MNB-nél 2029. november 16-ig váltható át.

Fontos, hogy a bevonás nem egy teljes címlet megszűnését jelenti. Ugyanabból a címletből ma is lehet olyan bankjegyünk, amely teljesen érvényes, hiszen az MNB egy korábbi változatot vont ki a forgalomból – írja a Hóvége.hu.

Hogyan váltható be a régi bankjegy?

A bevonást követő három évben a hitelintézeteknek és a postahivataloknak kötelezően át kellett váltaniuk a régi bankjegyeket. Ez a kötelező időszak a felsorolt régi változatoknál már lejárt, ezért a bankok és a posták ezt követően már nem kötelesek foglalkozni az átváltással, bár egyes helyeken továbbra is vállalhatják.

Az MNB azonban a meghatározott, 20 éves határidő végéig átváltja a bevont bankjegyeket.

Az ügyintézés személyesen a jegybank lakossági pénztárában, Budapest V. kerületében, a Kiss Ernő utca 1. szám alatt intézhető. A bankjegy postai úton is beküldhető a Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest címére. Az ellenértéket az ügyfél rendelkezése szerint postán vagy átutalással fizethetik ki.

Postázásnál nem mindegy, hogyan adjuk fel

A régi bankjegyet nem érdemes egyszerű levélben feladni. Készpénz postázásakor a Magyar Posta aktuális feladási feltételeit kell követni, és célszerű értéknyilvánítással, valamint nyomon követhető küldeményként feladni.

Érdemes a bankjegyeket és azok sorszámát is lefotózni, valamint megőrizni minden feladási bizonylatot.

Ha a nyomkövetés alapján a küldemény nem érkezett meg, a Magyar Postánál lehet reklamálni. Ha az MNB átvette a küldeményt, de probléma merül fel az átváltással kapcsolatban, a jegybank pénztára a penztar@mnb.hu címen érhető el.

 

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