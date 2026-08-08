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áruház

Most érkezett: bezárt az orosz Mere magyar üzlete, a Basket Plus

16 órája
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Bezárt a Meréhez tartozó Basket Plus lánc: egyelőre nem tudni, véglegesen, vagy csak átmenetileg. A Basket Plus bezárása váratlanul jött, miután néhány nappal ezelőtt még biztosan nyitva volt, biztos válasz azonban egyelőre nem érkezett ennek kapcsán.
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Bezárt az orosz Mere diszkontlánc Magyarországon Basket Plus néven megnyitott áruháza, amely  a 18. kerületben, a Besence utcában működött (vagy működik továbbra is), és ami néhány nappal ezelőtt még biztosan nyitva volt. Egyelőre nem tudni,  a Torgservis vállalatcsoporthoz tartozó diszkontlánc itteni üzletének bezárása átmeneti vagy végleges: a Világgazdaság eddig nem tudott sem az áruházzal, sem az üzemeltető vállalattal kapcsolatba lépni a fejlemény okán.

Váratlanul bezárt a Basket Plus
Váratlanul bezárt a Basket Plus / Fotó: Világgazdaság 

Váratlanul bezárt a Basket Plus

Az orosz hátterű Mere ultradiszkontlánc belépését a magyarországi élelmiszer-kiskereskedelembe nagy várakozás előzte meg: a végül Basket Plus néven áruházat nyitó vállalkozás egyelőre nem közölt részleteket vagy bárminemű információt arról, hogy az egyes Facebook-csoportokban a kommentekből kirajzolódó vásárlói felbuzdulásnak a bolt bezárása körül van-e alapja.

A közösségi médiában ugyanis számos felhasználói kommentet eredményezett az, hogy az első és egyetlen magyarországi Basket Plus üzlet bezárt. A kommentelők többsége most arra kíváncsi, mikor nyit újra a bolt, ami alighanem csütörtökön zárhatott be. Számos találgatás olvasható a hozzászólásokban arról, hogy a Merének indult, de működését Basket Plus néven végző üzlet ajtaján látható tájékoztatás a közelgő újranyitásról arra utal, hogy valóban csak technikai probléma miatt, rövid időre zárt be az üzlet.  Ezzel szemben akadnak olyan hozzászólások, melyek szerint már a dolgozóknak is felmondtak, azaz nem valószínű, hogy a bezárás átmeneti lenne.

Ami bizonyos:

  • a Basket Plus egy héttel ezelőtt még működött 
  • az is látható, hogy a Google felületén az üzlet „átmenetileg zárva” jelzést kapott;
  • az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer adatainál nem látni változást az áruház működésére vonatkozóan a korábbiakhoz képest
  • az áruház egyik közösségi oldala augusztus 1-je után nem frissült, ami önmagában nem feltétlen bír jelentéssel, de annak tükrében érdekes, hogy korábban legalább naponta egy frissítést kapott a profil, általában termékajánlókkal.

A Világgazdaság kereste az áruházat, de egyelőre sikerült senkivel kapcsolatba lépniük. 

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