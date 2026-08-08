Most érkezett: bezárt az orosz Mere magyar üzlete, a Basket Plus

Bezárt az orosz Mere diszkontlánc Magyarországon Basket Plus néven megnyitott áruháza, amely a 18. kerületben, a Besence utcában működött (vagy működik továbbra is), és ami néhány nappal ezelőtt még biztosan nyitva volt. Egyelőre nem tudni, a Torgservis vállalatcsoporthoz tartozó diszkontlánc itteni üzletének bezárása átmeneti vagy végleges: a Világgazdaság eddig nem tudott sem az áruházzal, sem az üzemeltető vállalattal kapcsolatba lépni a fejlemény okán.

Váratlanul bezárt a Basket Plus / Fotó: Világgazdaság

Váratlanul bezárt a Basket Plus

Az orosz hátterű Mere ultradiszkontlánc belépését a magyarországi élelmiszer-kiskereskedelembe nagy várakozás előzte meg: a végül Basket Plus néven áruházat nyitó vállalkozás egyelőre nem közölt részleteket vagy bárminemű információt arról, hogy az egyes Facebook-csoportokban a kommentekből kirajzolódó vásárlói felbuzdulásnak a bolt bezárása körül van-e alapja.

A közösségi médiában ugyanis számos felhasználói kommentet eredményezett az, hogy az első és egyetlen magyarországi Basket Plus üzlet bezárt. A kommentelők többsége most arra kíváncsi, mikor nyit újra a bolt, ami alighanem csütörtökön zárhatott be. Számos találgatás olvasható a hozzászólásokban arról, hogy a Merének indult, de működését Basket Plus néven végző üzlet ajtaján látható tájékoztatás a közelgő újranyitásról arra utal, hogy valóban csak technikai probléma miatt, rövid időre zárt be az üzlet. Ezzel szemben akadnak olyan hozzászólások, melyek szerint már a dolgozóknak is felmondtak, azaz nem valószínű, hogy a bezárás átmeneti lenne.

Ami bizonyos:

a Basket Plus egy héttel ezelőtt még működött

az is látható, hogy a Google felületén az üzlet „átmenetileg zárva” jelzést kapott;

az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer adatainál nem látni változást az áruház működésére vonatkozóan a korábbiakhoz képest

az áruház egyik közösségi oldala augusztus 1-je után nem frissült, ami önmagában nem feltétlen bír jelentéssel, de annak tükrében érdekes, hogy korábban legalább naponta egy frissítést kapott a profil, általában termékajánlókkal.

A Világgazdaság kereste az áruházat, de egyelőre sikerült senkivel kapcsolatba lépniük.

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