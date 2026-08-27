Újabb fejlemények a Bayer Construct ügyben - friss részletek érkeztek

A Bayer Construct csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be szerdán a Budapest Környéki Törvényszékre. A csütörtökön kiadott bírósági végzés alapján a vállalat ideiglenes fizetési haladékot kapott arra az időszakra, amíg a bíróság érdemben el nem bírálja a csődeljárás lefolytatása iránt benyújtott kérelmet.

Bayer Construct: fizetési haladékot kapott a vállalat Fotó: YouTube

A döntésről a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett kibocsátói tájékoztatóban számoltak be.

A Bayer Construct a Budapesti Értéktőzsde értékpapírkibocsátója. A társaság kötvényeit tízéves futamidővel 2022-ben vezették be a piacra.

315 milliárd forint közpénzt kell visszafizetni

A társaság helyzetét jelentősen befolyásolja a kormány zuglói városközponttal kapcsolatos döntése. A Bayer Constructhoz tartozó ZVK Development Kft.-nek a kormány határozata alapján vissza kell fizetnie azt a 315 milliárd forint közpénzt, amelyet az előző kabinet biztosított a beruházásra.

A beruházó vitatja, hogy megalapozott lenne az irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállás.

Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor azzal indokolta a döntést, hogy a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg.

A csődeljárás iránti kérelem és a most megadott ideiglenes fizetési haladék a vállalat számára fontos időszakot jelenthet, miközben a bíróság megvizsgálja a társaság kérelmét.