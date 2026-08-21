Százmilliós bírságot kapott az iváncsai akkumulátorgyár súlyos szabálytalanságok miatt

Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális, százmillió forintos bírságot kapott – közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken az MTI-vel.

Súlyos munkavédelmi szabálytalanságokat tártak fel az iváncsai akkumulátorgyárban, ezért a jogszabályban kiszabható maximális, 100 millió forintos bírságot kapta az üzemeltető (a kép illusztráció).

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Nem végezték el a kötelező mérést

A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető SK On Hungary Kft. nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték-túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghatározásakor nem vettek figyelembe.

A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozása sem volt megfelelő. A fekete-fehér rendszerű öltöző hiánya miatt a szennyezett és tiszta ruházat elkülönítése nem volt biztosított, ami növelte az úgynevezett másodlagos expozíció kockázatát.

Vagyis a 65 munkavállaló nem közvetlenül a munkavégzés során találkozott a veszélyes anyaggal, hanem a szennyezett ruháról, cipőről vagy felületekről kerülhetett rájuk a káros anyag, így a veszély a munkaterületen kívül is fennmaradt. Mindez növeli a rákkeltő anyag kijutásának és további terjedésének kockázatát is

– húzták alá.

Az ellenőrzés után szigorítottak a biztonsági intézkedéseken

Az SK On Hungary Kft. a hatósági vizsgálatot követően megtette a szükséges intézkedéseket, felülvizsgálta és megerősítette biztonságirányítási gyakorlatait, beleértve a munkahelyi ellenőrzéseket és az egyéni védőeszközök alkalmazását – írták.

A közlemény idézi Szabó Imre Szilárd helyettes államtitkárt, aki elmondta: