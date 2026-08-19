Felvásárolták a Cserpes Sajtműhelyt

A felvásárlással a teljes termelési lánc – a takarmánytermesztéstől a saját tehenészeten és a feldolgozáson át a Cserpes Tejivókig – egy kézben működik tovább.

A Cserpes márkanév változatlan formában megmarad - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A Cserpes márkanév változatlan formában megmarad, ahogy a jól ismert termékek, receptúrák, továbbá munkatársak és az üzlethálózat is.

A családi vállalkozások célja egy sikeres magyar márka megőrzése, továbbfejlesztése és megerősítése – írták a közleményben.

A tulajdonosváltást követően Cserpes István alapító tanácsadóként továbbra is aktív szerepet vállal a márka jövőjének alakításában.

A felek a tranzakció pénzügyi részleteit üzleti megállapodásuknak megfelelően nem hozzák nyilvánosságra.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Fontos stratégiai lépés a Cserpes felvásárlása

A közlemény szerint a Profood Flexum számára az akvizíció fontos stratégiai lépés: a Cserpes a Chepke márka mellé csatlakozik, ezzel bővíti a vállalat egymást kiegészítő márkaportfólióját, támogatja növekedési és innovációs céljait, új lehetőségeket nyit az exportpiacokon, miközben hozzájárul a magyar élelmiszeripar versenyképességének erősítéséhez.

Számunkra a Cserpes nem egyszerűen egy ismert márkanév, hanem egy olyan értékközösség, amelyet felelősséggel kívánunk továbbépíteni. Célunk, hogy megőrizzük mindazt, amit a fogyasztók a Cserpes névhez kötnek, miközben biztosítjuk a márka hosszú távú fejlődésének feltételeit

– mondta Domokos Zsolt a Profood Flexum Kft. alapító tulajdonosa a közlemény szerint.

Cserpes István alapító úgy nyilatkozott:

A Cserpes márka mindig a minőségről, a tisztességes munkáról és a fogyasztók bizalmáról szólt. Fontos volt számomra, hogy olyan partnernek adjam át a vállalatot, aki ezeket az értékeket nemcsak megérti, hanem tovább is viszi. Ezért vállalok a jövőben is aktív tanácsadói szerepet.

A Profood Flexum Kft.-t 2007-ben alapították sajtok gyártására és értékesítésére. Termékei előállításához saját farmot működtet Dunakilitin (Chepke Farm), a Holstein-fríz tehenészetük biztosítja a mosonmagyaróvári üzemükben feldolgozott tej jórészét. 2019-ben 1500 négyzetméteres eredeti olasz technológiával felszerelt új üzemegységet adták át. A vállalat partnerei között szerepel többek között