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Most érkezett: elkészült a 2026-os költségvetés módosítása, 300 milliárdos forráselvonás szerepel a tervezetben

Cserpes Tejivó

Felvásárolták a Cserpes Sajtműhelyt

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A Cserpes Sajtműhely Élelmiszeripari Kft. 100 százalékát felvásárolta a szintén sajtgyártással foglalkozó, magyar családi tulajdonban lévő Profood Flexum Kft. – közölte a cég márkatanácsadója az MTI-vel. A Cserpes márkanév változatlan formában megmarad.
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Cserpes TejivófelvásárlásCserpes SajtműhelyCserpes IstvánCserpes

A felvásárlással a teljes termelési lánc – a takarmánytermesztéstől a saját tehenészeten és a feldolgozáson át a Cserpes Tejivókig – egy kézben működik tovább.

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A Cserpes márkanév változatlan formában megmarad - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A Cserpes márkanév változatlan formában megmarad, ahogy a jól ismert termékek, receptúrák, továbbá munkatársak és az üzlethálózat is.

A családi vállalkozások célja egy sikeres magyar márka megőrzése, továbbfejlesztése és megerősítése – írták a közleményben.

A tulajdonosváltást követően Cserpes István alapító tanácsadóként továbbra is aktív szerepet vállal a márka jövőjének alakításában.

A felek a tranzakció pénzügyi részleteit üzleti megállapodásuknak megfelelően nem hozzák nyilvánosságra.

tej, túró, sajt
Illusztráció
Fotó: Pixabay

Fontos stratégiai lépés a Cserpes felvásárlása

A közlemény szerint a Profood Flexum számára az akvizíció fontos stratégiai lépés: a Cserpes a Chepke márka mellé csatlakozik, ezzel bővíti a vállalat egymást kiegészítő márkaportfólióját, támogatja növekedési és innovációs céljait, új lehetőségeket nyit az exportpiacokon, miközben hozzájárul a magyar élelmiszeripar versenyképességének erősítéséhez.

Számunkra a Cserpes nem egyszerűen egy ismert márkanév, hanem egy olyan értékközösség, amelyet felelősséggel kívánunk továbbépíteni. Célunk, hogy megőrizzük mindazt, amit a fogyasztók a Cserpes névhez kötnek, miközben biztosítjuk a márka hosszú távú fejlődésének feltételeit

– mondta Domokos Zsolt a Profood Flexum Kft. alapító tulajdonosa a közlemény szerint.

Cserpes István alapító úgy nyilatkozott:

A Cserpes márka mindig a minőségről, a tisztességes munkáról és a fogyasztók bizalmáról szólt. Fontos volt számomra, hogy olyan partnernek adjam át a vállalatot, aki ezeket az értékeket nemcsak megérti, hanem tovább is viszi. Ezért vállalok a jövőben is aktív tanácsadói szerepet.

A Profood Flexum Kft.-t 2007-ben alapították sajtok gyártására és értékesítésére. Termékei előállításához saját farmot működtet Dunakilitin (Chepke Farm), a Holstein-fríz tehenészetük biztosítja a mosonmagyaróvári üzemükben feldolgozott tej jórészét. 2019-ben 1500 négyzetméteres eredeti olasz technológiával felszerelt új üzemegységet adták át. A vállalat partnerei között szerepel többek között

  • a SÁGA,
  • a Gallicoop,
  • a Spar Húsüzem,
  • a Merian Foods,
  • a CBA,
  • a Don Pepe pizzéria.
tehén
Illusztráció
Fotó: Pixabay

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a vállalat értékesítési árbevétele 2025-ben 7,235 milliárd forint volt az előző évi 7,364 milliárd forint után. A tavalyi évet 265 millió forint adózott eredménnyel zárta, az előző évi 650 millió forint nyereség után. Munkavállalóinak száma 52.

A Cserpes Sajtműhely vállalkozást 1992-ben alapította Cserpes István. Termékei tejek, joghurtok, sajtok és a Cserpes Trudi. Az első Cserpes Tejivó 2012-ben nyílt meg, Budapesten jelenleg három tejivó üzemel.

2013-tól a Cserpes márka elnyerte a MagyarBrands elismerést és viselheti a Superbrands védjegyet. 2025-ben Cserpes István a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által megkapta az Év Vállalkozója díjat.

A Cserpes tavaly 5,073 milliárd forintos bevétel mellett 367 millió forint adózott eredményt ért el. A 2024-es évben bevétele 4,5 milliárd, nyeresége 652 millió forint volt. A társaságnak mintegy 200 munkavállalója van.

 

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