Felvásárolták a Cserpes Sajtműhelyt

A felvásárlással a teljes termelési lánc – a takarmánytermesztéstől a saját tehenészeten és a feldolgozáson át a Cserpes Tejivókig – egy kézben működik tovább.
A Cserpes márkanév változatlan formában megmarad, ahogy a jól ismert termékek, receptúrák, továbbá munkatársak és az üzlethálózat is.
A családi vállalkozások célja egy sikeres magyar márka megőrzése, továbbfejlesztése és megerősítése – írták a közleményben.
A tulajdonosváltást követően Cserpes István alapító tanácsadóként továbbra is aktív szerepet vállal a márka jövőjének alakításában.
A felek a tranzakció pénzügyi részleteit üzleti megállapodásuknak megfelelően nem hozzák nyilvánosságra.
Fontos stratégiai lépés a Cserpes felvásárlása
A közlemény szerint a Profood Flexum számára az akvizíció fontos stratégiai lépés: a Cserpes a Chepke márka mellé csatlakozik, ezzel bővíti a vállalat egymást kiegészítő márkaportfólióját, támogatja növekedési és innovációs céljait, új lehetőségeket nyit az exportpiacokon, miközben hozzájárul a magyar élelmiszeripar versenyképességének erősítéséhez.
Számunkra a Cserpes nem egyszerűen egy ismert márkanév, hanem egy olyan értékközösség, amelyet felelősséggel kívánunk továbbépíteni. Célunk, hogy megőrizzük mindazt, amit a fogyasztók a Cserpes névhez kötnek, miközben biztosítjuk a márka hosszú távú fejlődésének feltételeit
– mondta Domokos Zsolt a Profood Flexum Kft. alapító tulajdonosa a közlemény szerint.
Cserpes István alapító úgy nyilatkozott:
A Cserpes márka mindig a minőségről, a tisztességes munkáról és a fogyasztók bizalmáról szólt. Fontos volt számomra, hogy olyan partnernek adjam át a vállalatot, aki ezeket az értékeket nemcsak megérti, hanem tovább is viszi. Ezért vállalok a jövőben is aktív tanácsadói szerepet.
A Profood Flexum Kft.-t 2007-ben alapították sajtok gyártására és értékesítésére. Termékei előállításához saját farmot működtet Dunakilitin (Chepke Farm), a Holstein-fríz tehenészetük biztosítja a mosonmagyaróvári üzemükben feldolgozott tej jórészét. 2019-ben 1500 négyzetméteres eredeti olasz technológiával felszerelt új üzemegységet adták át. A vállalat partnerei között szerepel többek között
- a SÁGA,
- a Gallicoop,
- a Spar Húsüzem,
- a Merian Foods,
- a CBA,
- a Don Pepe pizzéria.
A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a vállalat értékesítési árbevétele 2025-ben 7,235 milliárd forint volt az előző évi 7,364 milliárd forint után. A tavalyi évet 265 millió forint adózott eredménnyel zárta, az előző évi 650 millió forint nyereség után. Munkavállalóinak száma 52.
A Cserpes Sajtműhely vállalkozást 1992-ben alapította Cserpes István. Termékei tejek, joghurtok, sajtok és a Cserpes Trudi. Az első Cserpes Tejivó 2012-ben nyílt meg, Budapesten jelenleg három tejivó üzemel.
2013-tól a Cserpes márka elnyerte a MagyarBrands elismerést és viselheti a Superbrands védjegyet. 2025-ben Cserpes István a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által megkapta az Év Vállalkozója díjat.
A Cserpes tavaly 5,073 milliárd forintos bevétel mellett 367 millió forint adózott eredményt ért el. A 2024-es évben bevétele 4,5 milliárd, nyeresége 652 millió forint volt. A társaságnak mintegy 200 munkavállalója van.