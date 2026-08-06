Csődbe ment az Accell Hunland Kft., így leállt a termelés a tószegi kerékpárgyárban – írja a Világgazdaság. A Szolnok Hangja Facebook-oldal arról számolt be, hogy a gyárban alkalmazott 400 dolgozó csütörtökön kaphatja meg a felmondását. A hírt több egymástól független forrás és Gyuricza Miklós polgármester is megerősítette.

Csődbe ment az Accell Hunland, a tószegi bicikligyár tulajdonosa (Forrás: Facebook)

Csődbe ment a tószegi bicikligyár

A helyi források szerint mindenkit váratlanul ért a döntés, az igazgató is most értesült róla, hogy a gyárat bezárják. A vállalat évek óta nehézségekkel küzd, és az év elején arról lehetett hallani, hogy csődközeli helyzet állt elő.

Az Accellt 2022-ben vette meg 1,8 milliárd euróért az amerikai KKR magántőke-társaság, de az eredmények elmaradtak a várakozásoktól.

A többek között a Batavus, a Sparta és a Babboe márkákat birtokló bicikligyártó nehézségeit a koronavírus-járvány alatt felpörgött kereslet visszaesése idézte elő.

A tószegi gyár 2023-ban még több mint 700 ezer eurós nyereséget termelt, de 2024-ben már több mint 2,7 millió eurós veszteséget szenvedett el. A Szolnok Hangja szerint az Accell Hunland befektetőket keresett, de nem jártak sikerrel.

Tószeg nagy bajba került

A tószegi gyárban négyszázan dolgoztak. Az önkormányzat számára a gyártó csődje nemcsak a munkanélküliség miatt jelent problémát, az Accell volt a település legnagyobb adófizetője.

A térség országgyűlési képviselője a tiszás operaénekesnő, Rost Andrea – emlékeztetett Deák Dániel. Az elemző felidézte: éppen Tószeg mellett űztek el a tiszások egy csúcstechnológiás kínai elektrolitgyárat, így a térség fejlődése kérdésessé vált.

Július közepén Rost Andrea jelentette be, hogy nemzetgazdasági szempontból már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár.

– A Tisza álláspontja világos: fejlődésre, munkahelyekre és beruházásokra szükség van, de csak oly módon, amely tiszteletben tartja a helyben élők biztonságát, egészséges környezetét és véleményét – jelentette ki a képviselő, és azt ígérte, hogy a fejleményeket továbbra is nyomon követi, és minden érdemi változásról tájékoztatni fogja a szolnokiakat.