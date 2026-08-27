Nagy újítással érkezett a DÁP: nem kell többé órákig sorban állni

Búcsút inthetünk az órákig tartó sorban állásnak, legyen szó víz-, gáz- vagy egyéb szolgáltatásokról. Már elérhető ugyanis az eAláírás a DÁP alkalmazásban, és a jövőben további digitális keretszolgáltatások érkeznek, köztük az ePosta, az eDokumentumkezelés és az eFizetés.

Új szolgáltatás érkezett a DÁP-ba. Fotó: kau.gov.hu

Új szolgáltatás érkezett a DÁP-ba: nem kell többé sorban állni

A biztonsági auditokat végző VantaSec Kft. közleménye szerint az Európai Unió törekvése szerint minden állampolgárnak lehetőséget kell biztosítani az elektronikus ügyintézésre, méghozzá ingyenesen - ezért Magyarországon megvalósult az eAzonosítás, és már elérhető az eAláírás.

A DÁP-alkalmazásnak köszönhetően mostantól személyes megjelenés nélkül, online intézhető az új áram-, gáz- és vízközmű-bekötés, valamint bármilyen egyéb rendszeres szolgáltatás megrendelése.

A hazai szabályozást a Digitális Állampolgárság Programról szóló törvény (Dáptv.) és annak végrehajtási rendeletei rögzítik, amelyek pontosan meghatározzák az előírások által érintett szolgáltatók körét. A jogszabály hatálya alá tartoznak többek között:

a közműszolgáltatók (hulladék, távhő, földgáz, vízközmű, villamos energia),

az elektronikus hírközlési és a postai egyetemes szolgáltatók,

a pénzforgalmi intézmények (például bankok),

a biztosítók és a befektetési vállalkozások,

a törvényben meghatározott egyéb pénzügyi szolgáltatók (például pénztárak),

valamint a kiemelkedően nagy ügyfélszámmal rendelkező egyéb vállalkozások.

Az újításnak köszönhetően az ügyfeleknek már nem kell megkeresni az ügyfélszolgálatokat,

csupán egy aktív digitális állampolgárságra, a DÁP mobilalkalmazást futtató megfelelő mobileszközre és az alkalmazásban igényelt aláíró tanúsítványra van szükség.

Min változtat ez a funkció?

A DÁP eAláírás funkciója már működik, de jelenleg még le kell tölteni a dokumentumot, aláírni, majd visszaküldeni a szolgáltatónak. Ez a jövőben teljesen megváltozik: a dokumentum közvetlenül a szolgáltató rendszeréből érkezik a DÁP-ba, és az aláírás után automatikusan vissza is kerül oda, így az ügyintézés folyamata egy pillanatra sem szakad meg.

Az egész folyamat rendkívül egyszerűen zajlik: a felhasználó kap egy értesítést (push üzenetet) a telefonjára, és a jóváhagyás után a szolgáltató azonnal látja, hogy a dokumentumot aláírták. Az ügyintézés így lényegében azonnal folytatódhat vagy lezárulhat.

Bár a folyamat teljesen digitális, a szerződések tartalma maximális biztonságban van. Az e-aláírást biztosító szervezet nem lát bele a dokumentumokba, mivel azok végig a szolgáltató saját rendszerében maradnak. A DÁP-hoz csupán egy titkosított digitális azonosító, úgynevezett hash lenyomat jut el az aláíráshoz - magyarázta Kayser Péter, a VantaSec Kft. tanúsítási igazgatója.