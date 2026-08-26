Itt a döntés: súlyos hiányosságokat találtak a debreceni CATL-gyárban

Három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést a hatóság a debreceni CATL akkumulátorgyárában, miután kilenc munkavállalónál fokozott nikkelterhelést azonosítottak. A cég maga jelezte a problémát, a helyszíni ellenőrzés pedig súlyos munkavédelmi hiányosságokat tárt fel. Közben az egyik használatbavételi engedélyt megadták, egy másik kérelmet viszont elutasítottak – tudta meg a Világgazdaság.
Kilenc dolgozónál mutattak ki fokozott nikkelterhelést
A munkáltató jelezte a hatóságnak, hogy kilenc munkavállalónál fokozott nikkelterhelést mértek.
Az ezt követő helyszíni ellenőrzés során a hatóság azt állapította meg, hogy a gyár nem biztosította megfelelően a dolgozók számára szükséges védőeszközöket.
A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium közlése szerint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal ezért három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést.
Az intézkedés a következő területeket érinti:
- a katód- és anódfóliák lézervágó területét,
- az anód- és katódfóliák tekercselő üzemét,
- valamint a cellaszárító üzemet.
A munkavégzés tilalma addig marad érvényben, amíg a feltárt szabálytalanságokat meg nem szüntetik.
Nem tudni, milyen mértékű volt a terhelés
A hatósági közleményből egyelőre nem derül ki, pontosan mekkora nikkelterhelést mutattak ki a kilenc érintett dolgozónál. Arról sincs információ, hogy szükségük volt-e orvosi ellátásra, illetve hány munkavállalót érint összesen a munkavégzés felfüggesztése.
Az sem ismert, hogy a CATL-nek várhatóan mennyi időre lesz szüksége a munkavédelmi hiányosságok megszüntetéséhez.
Az ügy előzményeiről már korábban is beszámoltunk: a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) állítása szerint katódporkiömlés történhetett az üzemben, és több dolgozó szervezetében nehézfémeket mutattak ki. Az értesülést Tompa Enikő, a térség országgyűlési képviselője is vizsgálni szeretné, és az illetékes minisztériumokhoz fordult információért.
Az egyik engedélyt megadták, a másikat elutasították
A munkavédelmi intézkedéssel párhuzamosan a kormányhivatal a cellagyártó épület használatbavételi engedélyeit is elbírálta. A beruházó a szükséges hiánypótlásokat teljesítette, így az első ütemre vonatkozó használatbavételi engedélyt augusztus 25-én megkapta.
A második ütem kérelmét azonban már augusztus 19-én elutasították. Ennek oka a hatóság szerint dokumentációs probléma volt:
a benyújtott vázrajzon nem ábrázolták megfelelően a ténylegesen megvalósult épületet.
A két döntést ezért érdemes különválasztani. A munkavédelmi hiányosságok miatt három üzemi területen tiltották meg a munkát, míg a második használatbavételi engedélyt nem munkavédelmi okból, hanem a dokumentáció hiányossága miatt utasították el.
A kormányhivatal közlése szerint továbbra is a legszigorúbb feltételeket támasztja az épülő, termelést még nem végző akkumulátorgyárral szemben.
A mostani intézkedések nem jelentik a teljes beruházás leállítását: meghatározott munkaterületeket érintenek, az egyik használatbavételi engedélyt pedig közben kiadták.
Európa egyik legnagyobb akkumulátorgyára épül Debrecenben
A kínai CATL 2022-ben jelentette be, hogy Debrecenben építi fel második európai akkumulátorgyárát. A mintegy 7,34 milliárd eurós beruházást évi 100 gigawattóra kapacitásúra tervezték, a gyár területe 221 hektár.
Korábbi kormányzati tájékoztatás szerint a projekt értéke mintegy 3000 milliárd forint, és a beruházás mintegy kilencezer munkahely létrehozását ígérte.
A beruházást kezdettől komoly vita övezi a környezeti terhelés, a biztonság és a hatósági ellenőrzések szigorúsága miatt. A mostani ügyben így az is kérdés, hogy a CATL milyen gyorsan tudja megszüntetni a dolgozók védelmével kapcsolatban feltárt hiányosságokat.