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Itt a döntés: súlyos hiányosságokat találtak a debreceni CATL-gyárban

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Nem maradt következmények nélkül a debreceni CATL-nél feltárt probléma: kilenc munkavállalónál fokozott nikkelterhelést mértek, a hatóság pedig három üzemrészben leállította a munkát a védőeszközök hiányosságai miatt.
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engedélyfokozott nikkelterheléstcatl

Három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést a hatóság a debreceni CATL akkumulátorgyárában, miután kilenc munkavállalónál fokozott nikkelterhelést azonosítottak. A cég maga jelezte a problémát, a helyszíni ellenőrzés pedig súlyos munkavédelmi hiányosságokat tárt fel. Közben az egyik használatbavételi engedélyt megadták, egy másik kérelmet viszont elutasítottak – tudta meg a Világgazdaság

debreceni
Komoly gond a debreceni CATL-nél: 9 dolgozónál nikkelterhelést mutattak ki, három üzemet leállítottak!
Fotó: MW

Kilenc dolgozónál mutattak ki fokozott nikkelterhelést

A munkáltató jelezte a hatóságnak, hogy kilenc munkavállalónál fokozott nikkelterhelést mértek. 

Az ezt követő helyszíni ellenőrzés során a hatóság azt állapította meg, hogy a gyár nem biztosította megfelelően a dolgozók számára szükséges védőeszközöket.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium közlése szerint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal ezért három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést.

Az intézkedés a következő területeket érinti:

  • a katód- és anódfóliák lézervágó területét,
  • az anód- és katódfóliák tekercselő üzemét,
  • valamint a cellaszárító üzemet.

A munkavégzés tilalma addig marad érvényben, amíg a feltárt szabálytalanságokat meg nem szüntetik.

Nem tudni, milyen mértékű volt a terhelés

A hatósági közleményből egyelőre nem derül ki, pontosan mekkora nikkelterhelést mutattak ki a kilenc érintett dolgozónál. Arról sincs információ, hogy szükségük volt-e orvosi ellátásra, illetve hány munkavállalót érint összesen a munkavégzés felfüggesztése.

Az sem ismert, hogy a CATL-nek várhatóan mennyi időre lesz szüksége a munkavédelmi hiányosságok megszüntetéséhez.

Az ügy előzményeiről már korábban is beszámoltunk: a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) állítása szerint katódporkiömlés történhetett az üzemben, és több dolgozó szervezetében nehézfémeket mutattak ki. Az értesülést Tompa Enikő, a térség országgyűlési képviselője is vizsgálni szeretné, és az illetékes minisztériumokhoz fordult információért.

Az egyik engedélyt megadták, a másikat elutasították

A munkavédelmi intézkedéssel párhuzamosan a kormányhivatal a cellagyártó épület használatbavételi engedélyeit is elbírálta. A beruházó a szükséges hiánypótlásokat teljesítette, így az első ütemre vonatkozó használatbavételi engedélyt augusztus 25-én megkapta.

A második ütem kérelmét azonban már augusztus 19-én elutasították. Ennek oka a hatóság szerint dokumentációs probléma volt: 

a benyújtott vázrajzon nem ábrázolták megfelelően a ténylegesen megvalósult épületet.

A két döntést ezért érdemes különválasztani. A munkavédelmi hiányosságok miatt három üzemi területen tiltották meg a munkát, míg a második használatbavételi engedélyt nem munkavédelmi okból, hanem a dokumentáció hiányossága miatt utasították el.

A kormányhivatal közlése szerint továbbra is a legszigorúbb feltételeket támasztja az épülő, termelést még nem végző akkumulátorgyárral szemben.

A mostani intézkedések nem jelentik a teljes beruházás leállítását: meghatározott munkaterületeket érintenek, az egyik használatbavételi engedélyt pedig közben kiadták.

Európa egyik legnagyobb akkumulátorgyára épül Debrecenben

A kínai CATL 2022-ben jelentette be, hogy Debrecenben építi fel második európai akkumulátorgyárát. A mintegy 7,34 milliárd eurós beruházást évi 100 gigawattóra kapacitásúra tervezték, a gyár területe 221 hektár.

Korábbi kormányzati tájékoztatás szerint a projekt értéke mintegy 3000 milliárd forint, és a beruházás mintegy kilencezer munkahely létrehozását ígérte.

A beruházást kezdettől komoly vita övezi a környezeti terhelés, a biztonság és a hatósági ellenőrzések szigorúsága miatt. A mostani ügyben így az is kérdés, hogy a CATL milyen gyorsan tudja megszüntetni a dolgozók védelmével kapcsolatban feltárt hiányosságokat.

 

 

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