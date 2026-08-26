Itt a döntés: súlyos hiányosságokat találtak a debreceni CATL-gyárban

Három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést a hatóság a debreceni CATL akkumulátorgyárában, miután kilenc munkavállalónál fokozott nikkelterhelést azonosítottak. A cég maga jelezte a problémát, a helyszíni ellenőrzés pedig súlyos munkavédelmi hiányosságokat tárt fel. Közben az egyik használatbavételi engedélyt megadták, egy másik kérelmet viszont elutasítottak – tudta meg a Világgazdaság.

Komoly gond a debreceni CATL-nél: 9 dolgozónál nikkelterhelést mutattak ki, három üzemet leállítottak!

Fotó: MW

Kilenc dolgozónál mutattak ki fokozott nikkelterhelést

A munkáltató jelezte a hatóságnak, hogy kilenc munkavállalónál fokozott nikkelterhelést mértek.

Az ezt követő helyszíni ellenőrzés során a hatóság azt állapította meg, hogy a gyár nem biztosította megfelelően a dolgozók számára szükséges védőeszközöket.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium közlése szerint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal ezért három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést.

Az intézkedés a következő területeket érinti:

a katód- és anódfóliák lézervágó területét,

az anód- és katódfóliák tekercselő üzemét,

valamint a cellaszárító üzemet.

A munkavégzés tilalma addig marad érvényben, amíg a feltárt szabálytalanságokat meg nem szüntetik.

Nem tudni, milyen mértékű volt a terhelés

A hatósági közleményből egyelőre nem derül ki, pontosan mekkora nikkelterhelést mutattak ki a kilenc érintett dolgozónál. Arról sincs információ, hogy szükségük volt-e orvosi ellátásra, illetve hány munkavállalót érint összesen a munkavégzés felfüggesztése.

Az sem ismert, hogy a CATL-nek várhatóan mennyi időre lesz szüksége a munkavédelmi hiányosságok megszüntetéséhez.

Az ügy előzményeiről már korábban is beszámoltunk: a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) állítása szerint katódporkiömlés történhetett az üzemben, és több dolgozó szervezetében nehézfémeket mutattak ki. Az értesülést Tompa Enikő, a térség országgyűlési képviselője is vizsgálni szeretné, és az illetékes minisztériumokhoz fordult információért.

Az egyik engedélyt megadták, a másikat elutasították

A munkavédelmi intézkedéssel párhuzamosan a kormányhivatal a cellagyártó épület használatbavételi engedélyeit is elbírálta. A beruházó a szükséges hiánypótlásokat teljesítette, így az első ütemre vonatkozó használatbavételi engedélyt augusztus 25-én megkapta.