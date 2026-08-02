Árháborúból piaci összeomlás: már fél áron sem tudják eladni a magyar dinnyét

A magyar dinnyepiacon július közepén kirobbant árháború időközben súlyos piaci válsággá mélyült. Miközben a szezon elején még nettó 100–120 forint körüli termelői árakat mértek, július második felére már csak 40–50 forintért lehetett értékesíteni a görögdinnye kilogrammját, a betakarított termés egy része pedig még ilyen alacsony áron sem talált vevőre – írta a Világgazdaság a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének tájékoztatása alapján.

Kérdésessé válhat a magyar dinnyetermesztés jövője (Forrás: Charon/Pexels)

Fél áron kellene túlélniük a gazdáknak

A hazai dinnyeszezon július elején még kilogrammonként 250–300 forintos fogyasztói és nettó 100–120 forintos termelői árakkal indult. A június végi hőhullám azonban felgyorsította az érést, így gyorsan nőtt a kínálat, miközben az ezt követő lehűlés jelentősen visszavetette a fogyasztást.

Ahogyan azt az Origo is megírta, július 11-én az áruházláncok között is megindult az árverseny:

a Penny 155 forintos,

a Tesco 159 forintos,

a Lidl pedig előbb 199, majd 155 forintos

kilogrammonkénti akciós árat hirdetett a csíkos görögdinnyére. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerint ezekhez a fogyasztói árakhoz legfeljebb 60–70 forintos nettó termelői ár társulhatott, amely sok gazdálkodónál már az önköltséget sem fedezte.

Július 20. környékére tovább romlott a helyzet: a magyar dinnyét már csak nettó 40–50 forintos kilogrammonkénti áron lehetett értékesíteni.

Ez kevesebb mint a fele annak a 100–120 forintos szezonális átlagárnak, amely az egyesület szerint elfogadható nyereséget biztosítana. Közben az intenzív dinnyetermesztés hektáronkénti költsége eléri a 4–6 millió forintot, és ebben még nincs benne az áruvá készítés, valamint az értékesítés költsége.