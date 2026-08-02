Árháborúból piaci összeomlás: már fél áron sem tudják eladni a magyar dinnyét

A magyar dinnyepiacon július közepén kirobbant árháború időközben súlyos piaci válsággá mélyült. Miközben a szezon elején még nettó 100–120 forint körüli termelői árakat mértek, július második felére már csak 40–50 forintért lehetett értékesíteni a görögdinnye kilogrammját, a betakarított termés egy része pedig még ilyen alacsony áron sem talált vevőre – írta a Világgazdaság a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének tájékoztatása alapján.
Fél áron kellene túlélniük a gazdáknak
A hazai dinnyeszezon július elején még kilogrammonként 250–300 forintos fogyasztói és nettó 100–120 forintos termelői árakkal indult. A június végi hőhullám azonban felgyorsította az érést, így gyorsan nőtt a kínálat, miközben az ezt követő lehűlés jelentősen visszavetette a fogyasztást.
Ahogyan azt az Origo is megírta, július 11-én az áruházláncok között is megindult az árverseny:
- a Penny 155 forintos,
- a Tesco 159 forintos,
- a Lidl pedig előbb 199, majd 155 forintos
kilogrammonkénti akciós árat hirdetett a csíkos görögdinnyére. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerint ezekhez a fogyasztói árakhoz legfeljebb 60–70 forintos nettó termelői ár társulhatott, amely sok gazdálkodónál már az önköltséget sem fedezte.
Július 20. környékére tovább romlott a helyzet: a magyar dinnyét már csak nettó 40–50 forintos kilogrammonkénti áron lehetett értékesíteni.
Ez kevesebb mint a fele annak a 100–120 forintos szezonális átlagárnak, amely az egyesület szerint elfogadható nyereséget biztosítana. Közben az intenzív dinnyetermesztés hektáronkénti költsége eléri a 4–6 millió forintot, és ebben még nincs benne az áruvá készítés, valamint az értékesítés költsége.
A magyar árháborúra ráomlott az európai piac
Az árak kezdeti visszaesését még nem indokolták a nemzetközi folyamatok: július 5. és 12. között az európai dinnyeárak kilogrammonként 40–50 forinttal meghaladták a magyarországiakat. A hazai árakat ekkor még az áruházláncok akciói és az azokat elfogadó magyar beszállítók nyomták lefelé.
Július közepére azonban egész Európában túlkínálat alakult ki. A lehűlés visszavetette a keresletet, beszakadtak az exportárak, miközben a macedón és albán termelők is nyomott áron értékesítették megmaradt készleteiket.
Ez különösen érzékenyen érintette a békési gazdákat, akiknek éppen ekkor tetőzött a szezonjuk.
Már 2027-re visszaeshet a magyar dinnyetermelés
Augusztus elejétől ugyanakkor ismét emelkedhetnek az árak, mivel az újabb hőhullám élénkítheti a fogyasztást, miközben a macedón és az albán szezon lezárulása mérsékelheti az európai kínálati nyomást.
A kínálat időbeli eloszlása és az időjárás azonban nehezen jelezhető előre, ezért az árak további alakulása is bizonytalan.
Az áruházláncokkal kialakult konfliktus sem zárult le véglegesen. A termelők július 15-re meghirdetett tiltakozását ugyan elhalasztották, miután az egyeztetéseken esély nyílt az árvita tárgyalásos rendezésére, a demonstratív akciókat azonban csak ideiglenesen függesztették fel.
A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete arra figyelmeztetett, hogy két egymást követő hasonlóan veszteséges év már 2027-re a hazai dinnyetermelés visszaeséséhez vezethet. Ha a gazdák nem tudják kitermelni a többmilliós hektáronkénti költségeket, egy részük felhagyhat a termesztéssel, ami később a magyar kínálat csökkenését és az import szerepének erősödését is magával hozhatja.
Az augusztusi meleg még javíthatja az értékesítési lehetőségeket, de kérdéses, hogy néhány kedvezőbb hét képes lesz-e ellensúlyozni a júliusi árzuhanás miatt elszenvedett veszteségeket.