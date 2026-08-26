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Elon Mus

Elon Musk nem áll le: megvan, hol kezd 100 milliárd dolláros gigaberuházásba a SpaceX

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Gigantikus beruházásra készül a SpaceX: Louisianában építi fel eddigi legnagyobb indítóközpontját. Elon Musk űripari központja, a 100 milliárd dolláros Starbase évente több ezer Starship-küldetést szolgálhat ki, és több ezer új munkahelyet teremthet.
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Elon MusStarshipStarbaseSpaceXLouisiana állam

Újabb gigantikus beruházást jelentett be Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX. A cég Louisiana államban építi fel eddigi legnagyobb indítóközpontját, a Starbase, Louisiana nevű létesítményt, amelynek költsége elérheti a 100 milliárd dollárt - írja a BBC.

Elon Musk, SpaceX's logo is visible on a building at the company's South Texas facility in Cameron County, Texas, on July 22, 2026. (Photo by Reginald Mathalone/NurPhoto) (Photo by Reginald Mathalone / NurPhoto via AFP)
Elon Musk újabb őrült tervvel állt elő - Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

A SpaceX közlése szerint az építkezés a tervek alapján jövőre kezdődik. A mintegy 125 ezer hektáros terület jelentősen kibővíti a vállalat jelenlegi, texasi és floridai központokra épülő infrastruktúráját.

Ez Elon Musk terve: évente több ezer Starship indulhat

A SpaceX tervei szerint az új bázis évente több ezer Starship-küldetés kiszolgálására lesz alkalmas. A rakéták a Föld körüli pályára, a Holdra, később pedig akár a Marsra is indulhatnak innen.

A vállalat jelenlegi tervei alapján 2029-ben startolhat az első Starship Louisianából.

A beruházás komoly gazdasági hatással járhat a térségben is. A SpaceX több mint 3000 közvetlen munkahely létrehozását ígéri, a louisianai gazdaságfejlesztési ügynökség pedig további mintegy 8100 közvetett állás létrejöttével számol. Az új központban dolgozók átlagbére a várakozások szerint csaknem háromszorosa lehet a térség jelenlegi átlagkeresetének.

A hatóság szerint a történelmi léptékű beruházással Louisiana a következő generációs űripar egyik globális központjává válhat.

Musk egyre nagyobb tétekkel játszik

A louisianai létesítmény ugyanazt a Starbase nevet viseli majd, mint a SpaceX dél-texasi központja. Utóbbi környékének lakói 2025-ben megszavazták, hogy a vállalat működési területét önálló, Starbase nevű várossá alakítsák.

(FILE) Elon Musk Becomes World's First Trillionaire After SpaceX Goes Public on June 12, 2026. MIRACLE MILE, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - APRIL 13: Chief Executive Officer (CEO) and product architect of Tesla, Inc., Founder, CEO and chief engineer of SpaceX, Owner, Chief Technology Officer (CTO) and executive chairman of X Corp. (formerly Twitter) Elon Reeve Musk arrives at the 10th Annual Breakthrough Prize Ceremony held at the Academy Museum of Motion Pictures on April 13, 2024 in Miracle Mile, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Elon Musk újra kockáztat - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Elon Musk eközben több rendkívül ambiciózus terven is dolgozik. A SpaceX hosszabb távú céljai között szerepel a Mars elérése, miközben Musk vállalatai a mesterséges intelligencia és az űrbe telepített adatközpontok fejlesztésében is komoly lehetőségeket látnak.

A SpaceX és a Tesla augusztusban egy 16,8 milliárd dolláros, Terafab nevű texasi mesterségesintelligencia-chipgyártó komplexum létrehozását is bejelentette. A létesítmény elsősorban a cégek AI- és robotikai fejlesztéseinek növekvő számítási igényét szolgálná ki.

A nagyszabású terjeszkedés ugyanakkor jelentős pénzügyi kihívással jár. A nemrég tőzsdére lépett SpaceX-nek azt is bizonyítania kell a befektetőknek, hogy hatalmas beruházásai mellett hosszabb távon nyereségesen tud működni. A vállalat részvényeinek árfolyama több mint 30 százalékkal esett a tőzsdei debütálást követően elért csúcshoz képest, bár továbbra is a 135 dolláros kibocsátási ár felett áll.

 

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