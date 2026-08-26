Elon Musk nem áll le: megvan, hol kezd 100 milliárd dolláros gigaberuházásba a SpaceX

Újabb gigantikus beruházást jelentett be Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX. A cég Louisiana államban építi fel eddigi legnagyobb indítóközpontját, a Starbase, Louisiana nevű létesítményt, amelynek költsége elérheti a 100 milliárd dollárt - írja a BBC.

Elon Musk újabb őrült tervvel állt elő - Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

A SpaceX közlése szerint az építkezés a tervek alapján jövőre kezdődik. A mintegy 125 ezer hektáros terület jelentősen kibővíti a vállalat jelenlegi, texasi és floridai központokra épülő infrastruktúráját.

Ez Elon Musk terve: évente több ezer Starship indulhat

A SpaceX tervei szerint az új bázis évente több ezer Starship-küldetés kiszolgálására lesz alkalmas. A rakéták a Föld körüli pályára, a Holdra, később pedig akár a Marsra is indulhatnak innen.

A vállalat jelenlegi tervei alapján 2029-ben startolhat az első Starship Louisianából.

A beruházás komoly gazdasági hatással járhat a térségben is. A SpaceX több mint 3000 közvetlen munkahely létrehozását ígéri, a louisianai gazdaságfejlesztési ügynökség pedig további mintegy 8100 közvetett állás létrejöttével számol. Az új központban dolgozók átlagbére a várakozások szerint csaknem háromszorosa lehet a térség jelenlegi átlagkeresetének.

A hatóság szerint a történelmi léptékű beruházással Louisiana a következő generációs űripar egyik globális központjává válhat.

Musk egyre nagyobb tétekkel játszik

A louisianai létesítmény ugyanazt a Starbase nevet viseli majd, mint a SpaceX dél-texasi központja. Utóbbi környékének lakói 2025-ben megszavazták, hogy a vállalat működési területét önálló, Starbase nevű várossá alakítsák.

Elon Musk újra kockáztat - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Elon Musk eközben több rendkívül ambiciózus terven is dolgozik. A SpaceX hosszabb távú céljai között szerepel a Mars elérése, miközben Musk vállalatai a mesterséges intelligencia és az űrbe telepített adatközpontok fejlesztésében is komoly lehetőségeket látnak.

A SpaceX és a Tesla augusztusban egy 16,8 milliárd dolláros, Terafab nevű texasi mesterségesintelligencia-chipgyártó komplexum létrehozását is bejelentette. A létesítmény elsősorban a cégek AI- és robotikai fejlesztéseinek növekvő számítási igényét szolgálná ki.

A nagyszabású terjeszkedés ugyanakkor jelentős pénzügyi kihívással jár. A nemrég tőzsdére lépett SpaceX-nek azt is bizonyítania kell a befektetőknek, hogy hatalmas beruházásai mellett hosszabb távon nyereségesen tud működni. A vállalat részvényeinek árfolyama több mint 30 százalékkal esett a tőzsdei debütálást követően elért csúcshoz képest, bár továbbra is a 135 dolláros kibocsátási ár felett áll.