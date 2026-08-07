Elon Musk megépíti a világ legnagyobb épületét, Texasban készül a gigantikus chipgyár

Elon Musk újabb hatalmas technológiai beruházást indít Texasban: a Tesla és a SpaceX közösen építi meg a Terafab nevű chipgyárat, amely a tervek szerint több mint 100 millió négyzetláb, vagyis mintegy 9,3 millió négyzetméter alapterületű lesz. A létesítmény elkészülte után a világ legnagyobb épületévé válhat, és méretével messze meghaladhatja a jelenlegi rekordtartókat.

Elon Musk óriási megagyárat épít Texasban, ez lesz a világ legnagyobb épülete Forrás: SpaceX

Elon Musk új gyára a világ legnagyobb épülete lehet

A Terafab mérete minden eddigi épületet meghaladhat. A jelenlegi rekordtartó a kínai Chengduban található New Century Global Center, amely mintegy 18,9 millió négyzetláb alapterületű. Az új texasi létesítmény azonban ennek több mint ötszöröse lehet.

A komplexum még az Egyesült Államok legnagyobb épületeit is messze meghaladná: nagyobb lenne, mint a Pentagon, az Apple Park és a Mall of America együttvéve.

Elon Musk a projektet „a világ legnagyobb és legértékesebb épületének” nevezte. A Tesla vezetője szerint a cél, hogy a gyár évente több mint egy terawattnyi számítási kapacitást biztosító chipet állítson elő.

Robotokhoz és önvezető autókhoz készülnek majd a chipek

A Terafab nem egyszerű gyár lesz, hanem egy teljes értékű félvezetőközpont, ahol a chipgyártás több lépése – a logikai chipek előállítása, a memóriaegységek gyártása, a csomagolás és a tesztelés – egy helyen történik majd.

A Tesla szerint az új üzemre azért van szükség, mert a vállalatoknak a jelenlegi és jövőbeli fejlesztéseikhez több chipre van szükségük, mint amennyit a globális piac képes biztosítani.

A gyárban készülő alkatrészeket többek között a Tesla Optimus humanoid robotjaihoz, az önvezető Cybercab járművekhez, valamint a SpaceX jövőbeli űrbéli adatközpontjaihoz használhatják.

A beruházás várhatóan legalább 3000 új munkahelyet hoz létre a térségben.

Vita a vízhasználatról és az állami támogatásokról

A hatalmas beruházás azonban nem mindenkit lelkesít Texasban. A helyiek egy része aggódik a projekt környezeti hatásai, különösen a vízfelhasználás miatt.

A SpaceX közölte, hogy a gyár vízellátását a közeli Gibbons Creek víztározóból oldanák meg, és nem a helyi felszín alatti vízkészleteket használnák.

A beruházás jelentős állami támogatást is kap: Texas kormányzata 30 millió dolláros támogatást biztosított a projekt számára, miközben egyes helyiek szerint nagyobb átláthatóságra lenne szükség a kedvezmények odaítélésében.