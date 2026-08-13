Újabb óriási bírságot kapott az eMAG a GVH-tól

Újabb 225 millió forintos bírságot kapott az eMAG a Gazdasági Versenyhivataltól. A GVH utóvizsgálata szerint a romániai központú webáruház üzemeltetői ismét csak részben, illetve hiányosan teljesítették azokat a vállalásokat, amelyeket korábban saját maguk tettek.

Már 710 millió forintnál jár az eMAG. Fotó: Origo

Újabb 225 milliót fizethet az eMAG, ezt állapította meg a GVH

A GVH szerint az eMAG egy közel 3 milliárd forintos, magyar vállalkozásokat támogató programot is vállalt. A 2025 februárjában indult utóvizsgálat során azonban megállapították, hogy a cégek a vállalt intézkedések egy részét nem teljesítették, illetve nem az előírt tartalommal hajtották végre. Emiatt a program eredményei elmaradtak a várakozásoktól, és nem segítették kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét.

A webáruház üzemeltetői az eljárás során elismerték a mulasztásokat, és lemondtak a jogorvoslati jogukról. A GVH Versenytanácsa ezért 225 millió forintos bírságot szabott ki, amely a versenyhatóság történetének második legnagyobb utóvizsgálati bírsága.

Az eMAG üzemeltetőit korábban sem kímélte a GVH. A 2021-ben lezárt eljárásban már 200 millió forintos bírságot szabtak ki, majd a vállalások hiányos teljesítése miatt 2023-ban újabb 50 millió forintos bírság következett. Idén januárban pedig az eMAG Magyarország Kft. egy másik ügyben kapott 235 millió forintos bírságot a magyar fogyasztók megtévesztése miatt.

A mostani döntéssel együtt az eMAG üzemeltetői az elmúlt években már összesen 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól.