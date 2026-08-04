Bejelentette a PENNY, így spórol az energiaválság miatt a cég

A pékárukat délután öt óráig előre megsütik, később pedig csak az ellátás biztosítása érdekében indítják újra a sütést. Az energiahatékonyság jegyében az italhűtőket, az elektromosautó-töltőket, a logóvilágítást és több üzemi berendezést is lekapcsolnak a kritikus időszakban.

A PENNY energiahatékonysági intézkedéseket vezet be 17 és 22 óra között: lekapcsol több berendezést, és átütemezi az energiaigényes feladatokat az üzletekben.

Több berendezést is lekapcsol a PENNY a kritikus esti órákban

Új energiahatékonysági intézkedéseket vezet be a PENNY Magyarország, hogy csökkentse az elektromos hálózat terhelését a 17 és 22 óra közötti kritikus időszakban. Az üzletlánc közlése szerint a változtatások mellett továbbra is biztosítják az országos élelmiszer-ellátást és a vásárlók kiszolgálását.

Az üzletekben délután öt óráig előre megsütik a várhatóan szükséges pékárut, ezt követően pedig csak akkor indítják újra a sütést, ha az ellátás folytonossága veszélybe kerül. Az esti órákban lekapcsolják az italhűtőket, a logók világítását, az elektromosautó-töltőket és az üzletekben működő présgépeket is.

A vállalat logisztikai központjaiban a sokkolóhűtők és a targoncatöltők használatát a kritikus időszakon kívülre ütemezik. A központi irodákban úgy szervezik át a munkavégzést, hogy 17 és 22 óra között leállíthassák a klímaberendezéseket.

A PENNY szerint az energiahatékonyság korábban is kiemelt szerepet kapott a működésében. Valamennyi üzletében LED-világítást használ, 72 áruházban és két logisztikai központban napelemes rendszer működik, több mint 50 üzlet pedig hőszivattyús technológiát alkalmaz. Országszerte több mint 70 helyszínen elektromosautó-töltők is elérhetők.

Az üzletlánc 2025-ben minden áruházában csukható hűtőajtókat vezetett be, amelyek mérséklik a hűtési energiaigényt. A cég közlése szerint az elmúlt két évben közel tíz százalékkal csökkentette teljes energiafelhasználását és az ehhez kapcsolódó kibocsátást. A vállalat jelenleg 247 üzletet és három logisztikai központot működtet Magyarországon, több mint ötezer munkavállalóval. Az intézkedésekkel a társaság az országos megtakarítási törekvésekhez kíván hozzájárulni, a biztonságos napi működés folyamatos fenntartása mellett – derül ki a vállalat sajtóközleményéből.