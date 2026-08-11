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gazdasági versenyhivatal

Nagy fogyást ígértek, nem jött be – vizsgálódik a versenyhivatal

2 órája
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A Gazdasági Versenyhivatal egy fogyást ígérő termék reklámjai miatt indított vizsgálatot. A hatóság gyanúja szerint a Vertim étrend-kiegészítő népszerűsítése során több olyan állítást is használhattak, amelyek megtéveszthették a fogyasztókat.
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Az étrend-kiegészítő reklámjaiban konkrét súlycsökkenésről, valamint a cukrok felszívódását és az édesség utáni vágyat befolyásoló hatásokról is beszéltek. A GVH most azt vizsgálja, megfeleltek-e ezek az állítások az előírásoknak.

Vizsgálat indult a Vertim étrend-kiegészítő reklámjai miatt
Vizsgálat indult a Vertim étrend-kiegészítő reklámjai miatt (illusztráció) Fotó: SERGE BARANOVSKY

Vizsgálat indult a Vertim étrend-kiegészítő reklámjai miatt

Versenyfelügyeleti eljárást indított a GVH az SD Kft.-vel szemben a Vertim étrend-kiegészítő népszerűsítése miatt. A hatóság olyan reklámállításokat észlelt, amelyek konkrét fogyási eredményeket kapcsoltak a termék használatához.

Az egyik üzenet szerint valaki két hónap alatt nyolc kilót fogyott, míg egy másik állítás 36 kilogrammos súlycsökkenésről szólt. A GVH közlése szerint az ágazati szabályok tiltják azokat az egészségre vonatkozó állításokat, amelyek a fogyás ütemére vagy mértékére utalnak.

A terméket emellett olyan üzenetekkel is népszerűsítették, mint hogy „gátolja a cukrok felszívódását”, csökkenti az édességek és szénhidrátok utáni vágyat, illetve „méregtelenítő”. A Gazdasági Versenyhivatal gyanúja szerint ezekkel az állításokkal az SD Kft. valószínűsíthetően megtévesztette a fogyasztókat.

A GVH ugyanakkor hangsúlyozta: a versenyfelügyeleti eljárás megindítása önmagában nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás jogsértést követett el. A vizsgálat célja a tények tisztázása és a feltételezett jogsértések bizonyítása. Az eljárásra három hónap áll rendelkezésre, amely indokolt esetben két alkalommal, legfeljebb két-két hónappal meghosszabbítható – derül ki a lapunknak eljuttatott sajtóközleményből.

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