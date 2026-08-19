Veszélyes hibákra bukkantak a vidámparkokban és aquaparkokban

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg.

Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél problémát találtak a fogyasztóvédők - Illusztráció

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94 helyszínen (20%) 442 eszköz (19%) esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket.

Az NKFH a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt folytat országos ellenőrzést a nyári szabadidős létesítmények és az ott elérhető berendezések üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése érdekében.

A hatóság idei ellenőrzési és vizsgálati programjában az egyik legfontosabb terület a szórakoztatási célú berendezések, a szórakoztatási célú létesítmények és a szórakozási célú sporteszközök üzemeltetésének vizsgálata – írja az MTI.

A fogyasztók biztonsága az első

A fogyasztók biztonságának megóvása és a balesetek megelőzése érdekében kiemelt fontosságú, hogy az üzemeltetők a követelményeknek megfelelően, biztonságosan működtessék ezeket az eszközöket az aquaparkokban, a kalandparkokban, a vidámparkokban, a kondiparkokban, valamint a gyermektáborokban.

Az idei évben az ellenőrzések kiterjednek a vasalt utak (drótkötéllel biztosított hegyi turistaút) üzemeltetési feltételeinek vizsgálatára is.

A hatósági ellenőrzések az előírt dokumentációk, tanúsítványok meglétére, azok érvényességére, továbbá a berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások meglétére, valamint az I. és a II. veszélyességi osztályba sorolt berendezések, létesítmények esetében a kioktatott kezelő személyzet meglétére terjednek ki.

Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak.

Az NKFH törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához.

Lezárultak a fogyasztóvédelem ellenőrzései: 300 termék közül csak egy esetben tártak fel szabálytalanságot

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