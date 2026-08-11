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Manna

Éjjel is rendelhetünk élelmiszert Budapesten, új szolgáltatás indult

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Új szolgáltatás indult Budapesten: mostantól akár az éjszaka közepén is házhoz rendelhetjük a bevásárlást. A foodora és a MANNA ABC együttműködésével a nap 24 órájában elérhetővé válik az élelmiszer-kiszállítás a fővárosban.
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MannaélelmiszerekházhozszállításFoodora

Újabb szereplővel bővül a budapesti élelmiszer-házhozszállítás: a foodora és a MANNA ABC együttműködésének köszönhetően már a nap 24 órájában lehet élelmiszert és alapvető háztartási termékeket rendelni a fővárosban. A szolgáltatás indulásakor tíz üzletből teljesítik a megrendeléseket.

A bag of a "Foodora" delivery service courier is pictured during a protest against poor working conditions in Budapest on September 18, 2025. Organiser Gergely Toth told AFP that according to his estimates, their incomes fallen more than 40-50 percent over the past four years on average when adjusted to inflation. Riders also demand that delivery platforms should implement a more transparent scheme to calculate their commissions. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
A foodora segítségével már este is lehet élelmiszert rendelni - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A foodora eddig is kínált éjjel-nappali ételrendelési lehetőséget Budapesten, most azonban a hagyományos bevásárlást is kiterjeszti az éjszakai órákra. 

A platform a MANNA ABC üzlethálózatával kötött megállapodást, amelynek tíz budapesti egysége kapcsolódik be első körben a kiszállításba.

A kínálatban a megszokott élelmiszerek mellett készételek, szendvicsek, snackek, italok és különböző háztartási termékek is megtalálhatók. A rendeléseket a nap bármely szakában le lehet adni.

Az éjszakai bevásárlásra is van kereslet a foodora szerint

Az együttműködés hátterében az online vásárlási szokások átalakulása áll. Egyre nagyobb az igény arra, hogy a vásárlók ne napokkal, vagy akár órákkal korábban tervezzék meg a rendelést, hanem akkor szerezhessék be a szükséges termékeket, amikor éppen szükségük van rájuk.

Erre épít az úgynevezett Quick Commerce, vagyis gyorskereskedelmi modell is. 

Ennél a hagyományos online élelmiszer-rendeléssel szemben nem előre lefoglalt, többórás idősávokban történik a kiszállítás, hanem jellemzően jóval rövidebb idő alatt.

A foodora tájékoztatása szerint a cél a 60 percen belüli kiszállítás. Az új rendszer egyik lényeges eleme ugyanakkor nem önmagában a gyorsaság, hanem az, hogy a szolgáltatás éjszaka és hajnalban sem áll le.

A MANNA ABC tapasztalatai szerint ezekben az időszakokban elsősorban készételeket, szendvicseket, snackeket, energiaitalokat és olyan alapvető háztartási termékeket keresnek a vásárlók, amelyekből váratlanul fogyhat ki egy háztartás.

Tíz üzletből fednék le Budapestet

A MANNA ABC jelenleg 16 üzletet működtet Budapesten, ezek közül tíz vesz részt a szolgáltatás indulásában. Az üzleteket úgy választották ki, hogy minél nagyobb területet lehessen lefedni, miközben a kiszállítási körzetek lehetőség szerint nem fedik egymást.

A két vállalat közlése szerint ennek segítségével Budapest egész területén elérhetővé válhat a 0–24 órás élelmiszer-kiszállítás.

A foodora adatai alapján a szolgáltatás potenciálisan közel 250 ezer aktív budapesti felhasználót érhet el. A MANNA ABC termékei a közlés szerint az üzletekben alkalmazott árakon jelennek meg a platformon.

Az új szolgáltatás elsősorban azoknak jelenthet alternatívát, akik késő este vagy hajnalban szembesülnek azzal, hogy valami hiányzik otthonról. A budapesti éjjel-nappali boltok eddig főként személyes vásárlással szolgálták ki ezt az igényt, az új együttműködéssel azonban ugyanez a kínálat már házhoz szállítva is elérhető.

Az Origo legutóbb a foodora kapcsán arról számolt be, hogy az ételfutár cégek működését érintő vizsgálatok most hivatalos egyeztetéssel folytatódnak. 

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