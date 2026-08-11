Éjjel is rendelhetünk élelmiszert Budapesten, új szolgáltatás indult

Újabb szereplővel bővül a budapesti élelmiszer-házhozszállítás: a foodora és a MANNA ABC együttműködésének köszönhetően már a nap 24 órájában lehet élelmiszert és alapvető háztartási termékeket rendelni a fővárosban. A szolgáltatás indulásakor tíz üzletből teljesítik a megrendeléseket.

A foodora segítségével már este is lehet élelmiszert rendelni - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A foodora eddig is kínált éjjel-nappali ételrendelési lehetőséget Budapesten, most azonban a hagyományos bevásárlást is kiterjeszti az éjszakai órákra.

A platform a MANNA ABC üzlethálózatával kötött megállapodást, amelynek tíz budapesti egysége kapcsolódik be első körben a kiszállításba.

A kínálatban a megszokott élelmiszerek mellett készételek, szendvicsek, snackek, italok és különböző háztartási termékek is megtalálhatók. A rendeléseket a nap bármely szakában le lehet adni.

Az éjszakai bevásárlásra is van kereslet a foodora szerint

Az együttműködés hátterében az online vásárlási szokások átalakulása áll. Egyre nagyobb az igény arra, hogy a vásárlók ne napokkal, vagy akár órákkal korábban tervezzék meg a rendelést, hanem akkor szerezhessék be a szükséges termékeket, amikor éppen szükségük van rájuk.

Erre épít az úgynevezett Quick Commerce, vagyis gyorskereskedelmi modell is.

Ennél a hagyományos online élelmiszer-rendeléssel szemben nem előre lefoglalt, többórás idősávokban történik a kiszállítás, hanem jellemzően jóval rövidebb idő alatt.

A foodora tájékoztatása szerint a cél a 60 percen belüli kiszállítás. Az új rendszer egyik lényeges eleme ugyanakkor nem önmagában a gyorsaság, hanem az, hogy a szolgáltatás éjszaka és hajnalban sem áll le.

A MANNA ABC tapasztalatai szerint ezekben az időszakokban elsősorban készételeket, szendvicseket, snackeket, energiaitalokat és olyan alapvető háztartási termékeket keresnek a vásárlók, amelyekből váratlanul fogyhat ki egy háztartás.

Tíz üzletből fednék le Budapestet

A MANNA ABC jelenleg 16 üzletet működtet Budapesten, ezek közül tíz vesz részt a szolgáltatás indulásában. Az üzleteket úgy választották ki, hogy minél nagyobb területet lehessen lefedni, miközben a kiszállítási körzetek lehetőség szerint nem fedik egymást.

A két vállalat közlése szerint ennek segítségével Budapest egész területén elérhetővé válhat a 0–24 órás élelmiszer-kiszállítás.

A foodora adatai alapján a szolgáltatás potenciálisan közel 250 ezer aktív budapesti felhasználót érhet el. A MANNA ABC termékei a közlés szerint az üzletekben alkalmazott árakon jelennek meg a platformon.