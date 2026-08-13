Gyorsabban érkezhetnek meg a FOXPOST-csomagok, nagy fejlesztés jön

A FOXPOST mintegy kétmillió euróból új automatizált szortológépsort telepít fóti logisztikai központjába. A beruházás eredményeként az eddigi óránkénti mintegy 7200-ról akár 12–14 ezerre emelkedhet a feldolgozható csomagok száma – közölte a vállalat csütörtökön.

A FOXPOST új gépsora öt kamerával azonosítja a feldolgozásra kerülő csomagokat

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Az új szortológépsor 101 méter hosszú, és naponta akár húsz órán keresztül folyamatosan üzemeltethető. A fejlesztés célja, hogy a nagyobb forgalmú időszakokban is stabilabbá és rugalmasabbá tegye a csomagfeldolgozást.

A FOXPOST automatizált rendszerrel gyorsítja a csomagok szortírozását

A rendszer vonalkód- és QR-kód-azonosítást használ. A csomagokat öt kamera öt különböző irányból azonosítja, majd a gépsor automatikusan a megfelelő szállítási útvonalra irányítja azokat. A szortírozás 118 csúszdán keresztül történik, amelyek a vállalat országos hálózatának különböző szállítási irányait szolgálják ki.

A közlemény szerint az automatizált feldolgozás csökkentheti a téves szortírozások és a csomagsérülések számát. A beruházás részeként a fóti logisztikai központ kamerarendszerét is korszerűsítik, ami a vállalat szerint javítja a küldemények nyomon követhetőségét és az üzemeltetés biztonságát.

Radeczky Zoltán, a FOXPOST ügyvezetője közölte: a fejlesztéstől a hatékonyság növekedése mellett az ügyfélélmény javulását is várják. Hozzátette, az új rendszerrel kevesebb téves szortírozásra és csomagsérülésre számítanak.

A manuális csomagfeldolgozásra továbbra is szükség lesz

Az automatizált gépsor nem váltja ki teljesen a manuális munkát. A kisebb küldemények feldolgozását a gép végzi majd, de továbbra is munkatársak felügyelik és működtetik a rendszert.

A nagy méretű, nehéz vagy különleges kezelést igénylő küldeményeket továbbra is manuálisan dolgozzák fel. A vállalat szerint ezek elkülönített kezelése lehetővé teszi, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az ilyen csomagokra.

Az új szortológépsor teljes üzembe helyezését többhetes tesztidőszak előzi meg. A tervek szerint októberben már teljes kapacitással működik majd, így a vállalat a megnövelt feldolgozási kapacitással készülhet az év végi csúcsszezonra.